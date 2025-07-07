Бастрыкин потребовал доклад о жестоком избиении матери и дочери в их квартире в Челябинской области

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после нападения на несовершеннолетнюю и ее мать в селе Смородинке Челябинской области. Поводом для проверки стало обращение 15-летней пострадавшей, опубликованное в социальной сети. Об этом 7 июля сообщили в информационном центре СКР.
«Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетней и ее матери в с. Смородинке Челябинской области. В августе прошлого года пятеро фигурантов, используя малозначительный повод, оскорбили подростка и ее мать, после чего избили их, незаконно проникнув в квартиру. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь. Кроме того, у женщины были похищены денежные средства», — говорится в сообщении СКР.
Конфликт разгорелся из-за замечания, которое мама девушки-подростка сделала проходившему мимо несовершеннолетнему. Тот якобы нецензурно высказался в их сторону. Нападавшие — родственники мальчика, решившие за него заступиться. Об этом рассказала в социальных сетях одна из пострадавших.
Несмотря на неоднократные обращения в правоохранительные органы, меры по делу долгое время не принимались. Расследование уголовного дела ведет следственное управление СК РФ по Челябинской области.
Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Алексею Колбасину доложить о результатах первоначальных следственных действий и последующем ходе расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.
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