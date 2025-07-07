07 июля 2025

Пожарные локализовали возгорание на складе в Екатеринбурге

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Пожар тушили на протяжении более четырех часов (архивное фото)
Пожар тушили на протяжении более четырех часов (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге загорелся огромный склад

Сотрудники МЧС смогли локализовать возгорание склада в Екатеринбурге. Общая площадь пожара составила 3500 квадратных метров. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Свердловской области.

«В данный момент пожар локализован. На месте работают 81 человек личного состава и 36 единиц техники. Дополнительно на тушение пожара задействованы два пожарных поезда. Погибших и пострадавших в пожаре нет», — заявили спасатели.

Сложность в тушении пожара заключалась в сложной планировке здания, а также в большой пожарной загруженности. Также спасателям не хватало воды из-за большой площади возгорания. Пожару присвоили третий уровень опасности

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Сотрудники МЧС смогли локализовать возгорание склада в Екатеринбурге. Общая площадь пожара составила 3500 квадратных метров. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Свердловской области. «В данный момент пожар локализован. На месте работают 81 человек личного состава и 36 единиц техники. Дополнительно на тушение пожара задействованы два пожарных поезда. Погибших и пострадавших в пожаре нет», — заявили спасатели. Сложность в тушении пожара заключалась в сложной планировке здания, а также в большой пожарной загруженности. Также спасателям не хватало воды из-за большой площади возгорания. Пожару присвоили третий уровень опасности
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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