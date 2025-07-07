Пожарные локализовали возгорание на складе в Екатеринбурге

Сотрудники МЧС смогли локализовать возгорание склада в Екатеринбурге. Общая площадь пожара составила 3500 квадратных метров. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Свердловской области.
«В данный момент пожар локализован. На месте работают 81 человек личного состава и 36 единиц техники. Дополнительно на тушение пожара задействованы два пожарных поезда. Погибших и пострадавших в пожаре нет», — заявили спасатели.
Сложность в тушении пожара заключалась в сложной планировке здания, а также в большой пожарной загруженности. Также спасателям не хватало воды из-за большой площади возгорания. Пожару присвоили третий уровень опасности
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