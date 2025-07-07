07 июля 2025

В Дагестане произошло массовое отравление

Прокуратура Дагестана проверяет информацию о массовом отравлении
© Служба новостей «URA.RU»
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Люди массово отравились водой
Люди массово отравились водой Фото:

Прокуратура Дагестана инициировала проверку после появления сообщений о массовом отравлении жителей Магарамкентского района. Предположительной причиной ЧП послужило употребление питьевой воды, говорится в сообщении надзорного ведомства.

«По предварительным данным, 7 июля 2025 в Магарамкентскую центральную районную больницу поступили жители района с признаками острой кишечной инфекции», — говорится в сообщении прокуратуры республики. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Экспертам предстоит выяснить причины инцидента, а также проанализировать, насколько ресурсоснабжающая организация и ответственные должностные лица соблюдали нормы законодательства, регулирующие сферу жилищно-коммунального хозяйства и санитарно-эпидемиологическую безопасность населения. По результатам проведенной проверки будет решаться вопрос о применении мер прокурорского реагирования.

Как ранее писало URA.RU, в Гунибском районе Дагестана во время двухдневного туристического тура более десяти человек получили пищевое отравление после посещения местного кафе. На фоне этого Роспотребнадзор провел внеплановые проверки.

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Прокуратура Дагестана инициировала проверку после появления сообщений о массовом отравлении жителей Магарамкентского района. Предположительной причиной ЧП послужило употребление питьевой воды, говорится в сообщении надзорного ведомства. «По предварительным данным, 7 июля 2025 в Магарамкентскую центральную районную больницу поступили жители района с признаками острой кишечной инфекции», — говорится в сообщении прокуратуры республики. Выясняются обстоятельства произошедшего. Экспертам предстоит выяснить причины инцидента, а также проанализировать, насколько ресурсоснабжающая организация и ответственные должностные лица соблюдали нормы законодательства, регулирующие сферу жилищно-коммунального хозяйства и санитарно-эпидемиологическую безопасность населения. По результатам проведенной проверки будет решаться вопрос о применении мер прокурорского реагирования. Как ранее писало URA.RU, в Гунибском районе Дагестана во время двухдневного туристического тура более десяти человек получили пищевое отравление после посещения местного кафе. На фоне этого Роспотребнадзор провел внеплановые проверки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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