07 июля 2025

Челябинская область вошла в ТОП-20 регионов, перспективных для застройщиков

Челябинская область попала в число перспективных для строительства регионов
© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинская область привлекает строителей
Челябинская область привлекает строителей Фото:

Челябинская область вошла в двадцатку регионов, считающихся перспективными для строительства. Об этом рассказали аналитики, проведя исследование. 

«Во вторую десятку вошли Красноярский край, Астраханская область, Республика Тыва, Бурятия, Ростовская область, Пермский край, Амурская область, Якутия, Челябинская область и Удмуртия», — говорится в перечне, предоставленном аналитиками проекта о недвижимости «Движение.ру» и компании DEVISION. Его опубликовало издание «Известия». В первой десятке оказались Ленинградская область, Краснодарский край, Московская область, Свердловская область, Новосибирская область, Татарстан, Приморский край, Тюменская область, Сахалинская область и ЯНАО.

В ходе исследования были выявлены и проанализированы 16 ключевых системных индикаторов. Среди них — темпы изменения численности населения, распределение жителей по возрастным группам, уровень доходов на душу населения, степень обеспеченности жильем, средний возраст объектов вторичного рынка недвижимости, объемы продаж в данном сегменте, расходы на техническое подключение, а также показатели себестоимости строительства.

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Челябинская область вошла в двадцатку регионов, считающихся перспективными для строительства. Об этом рассказали аналитики, проведя исследование.  «Во вторую десятку вошли Красноярский край, Астраханская область, Республика Тыва, Бурятия, Ростовская область, Пермский край, Амурская область, Якутия, Челябинская область и Удмуртия», — говорится в перечне, предоставленном аналитиками проекта о недвижимости «Движение.ру» и компании DEVISION. Его опубликовало издание «Известия». В первой десятке оказались Ленинградская область, Краснодарский край, Московская область, Свердловская область, Новосибирская область, Татарстан, Приморский край, Тюменская область, Сахалинская область и ЯНАО. В ходе исследования были выявлены и проанализированы 16 ключевых системных индикаторов. Среди них — темпы изменения численности населения, распределение жителей по возрастным группам, уровень доходов на душу населения, степень обеспеченности жильем, средний возраст объектов вторичного рынка недвижимости, объемы продаж в данном сегменте, расходы на техническое подключение, а также показатели себестоимости строительства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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