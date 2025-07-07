Дочь экс-депутата заксобрания вышла из учредителей пермской цветочной компании

Средняя дочь экс-депутата Законодательного собрания Пермского края Владимира Нелюбина вышла из числа участников пермской компании ООО «Флауэр Шоп». Ранее ей принадлежала доля в размере 50%. Несмотря на это, она продолжает занимать должность директора.
«Евгения Нелюбина вышла из состава участников пермского ООО „Флауэр Шоп“, где она владела 50% долей. Изменения в ЕГРЮЛ внесены 27 июня. Тем не менее Нелюбина остается директором ООО», — пишет «Коммерсантъ-Прикамье».
Уточняется, что после того как Нелюбина вышла из числа учредителей, Алина Луканина, дочь экс-депутата законодательного собрания Пермского края Алексея Луканина, стала единственным владельцем ООО. По итогам 2024 года выручка компании составила 9,2 млн рублей, при этом чистый убыток достиг 274 тысяч рублей.
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