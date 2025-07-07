За неделю в ХМАО потушили несколько десятков лесных пожаров

В ХМАО за прошедшую неделю потушили 41 лесной пожар, пройденная огнем площадь составила 1622,17 гектара. Об этом сообщили в департаменте недропользования и природных ресурсов ХМАО.
По предварительным данным ведомства, причиной большинства возгораний стали грозы. «Ландшафтные возгорания на прошлой неделе не зафиксированы», — уточнили в telegram-канале департамента.
Для оценки обстановки в лесах продолжается авиамониторинг, который проводится при соответствующем классе пожарной опасности по погодным условиям. С начала года в регионе ликвидировали 123 лесных пожара общей площадью 3906,75 гектара и 7 ландшафтных возгораний на площади 114,5 гектара.
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