07 июля 2025
06 июля 2025

За неделю в ХМАО потушили несколько десятков лесных пожаров

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожары в лесах возникли из-за грозы
Пожары в лесах возникли из-за грозы Фото:

В ХМАО за прошедшую неделю потушили 41 лесной пожар, пройденная огнем площадь составила 1622,17 гектара. Об этом сообщили в департаменте недропользования и природных ресурсов ХМАО.

По предварительным данным ведомства, причиной большинства возгораний стали грозы. «Ландшафтные возгорания на прошлой неделе не зафиксированы», — уточнили в telegram-канале департамента.

Для оценки обстановки в лесах продолжается авиамониторинг, который проводится при соответствующем классе пожарной опасности по погодным условиям. С начала года в регионе ликвидировали 123 лесных пожара общей площадью 3906,75 гектара и 7 ландшафтных возгораний на площади 114,5 гектара.

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В ХМАО за прошедшую неделю потушили 41 лесной пожар, пройденная огнем площадь составила 1622,17 гектара. Об этом сообщили в департаменте недропользования и природных ресурсов ХМАО. По предварительным данным ведомства, причиной большинства возгораний стали грозы. «Ландшафтные возгорания на прошлой неделе не зафиксированы», — уточнили в telegram-канале департамента. Для оценки обстановки в лесах продолжается авиамониторинг, который проводится при соответствующем классе пожарной опасности по погодным условиям. С начала года в регионе ликвидировали 123 лесных пожара общей площадью 3906,75 гектара и 7 ландшафтных возгораний на площади 114,5 гектара.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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