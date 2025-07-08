Военный суд взыскал у экс-замглавы Генштаба Арсланова 1,4 млрд рублей

235-й гарнизонный военный суд взыскал с бывшего заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Халила Арсланова и его сообщников сумму свыше 1,4 млрд рублей в пользу Министерства обороны РФ. Об этом сообщают СМИ.
«Гражданский иск заместителя Генпрокурора РФ Пономарева в интересах РФ в лице Минобороны о компенсации материального ущерба удовлетворить. Взыскать с Арсланова, Оглоблина, Кутахова, Яковлева, Савицкого, Семилетова 408 млн рублей солидарно. Взыскать с Арсланова, Оглоблина, Кутахова, Давыдова, Савицкого солидарно 1 млрд 16 млн рублей», — говорится в решении суда.
В рамках обеспечения иска суд постановил обратить в доход государства принадлежащую Арсланову квартиру на улице Берзарина в Москве и земельный участок вблизи Красногорска Московской области. Кроме того, были арестованы денежные средства на счетах бывшего военного чиновника на сумму порядка 12 млн рублей.
Ранее бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Халил Арсланов был приговорен Московским окружным военным судом к 17 годам лишения свободы. Ему вменили взяточничество и мошенничество.
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