07 июля 2025

Водитель «Лады» погиб в ДТП с лосем на трассе Челябинской области. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лось вышел на трассу в утренние часы, спровоцировав ДТП
Лось вышел на трассу в утренние часы, спровоцировав ДТП Фото:

В Верхнеуральском районе Челябинской области утром 8 июля водитель автомобиля «Лада Гранта» погиб в результате столкновения с лосем. ДТП произошло на трассе Чебаркуль — Уйское — Сурменевский — Магнитогорск. Об этом сообщило региональное управление Госавтоинспекции в своем официальном telegram-канале. 

«69-летний водитель автомобиля „Лада Гранта“, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения, совершил наезд на дикое животное — лося. После он выехал за пределы проезжей части влево и допустил опрокидывание. В результате ДТП водитель автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия, дикое животное погибло», — рассказали в ведомстве.

Сотрудники ГИБДД отмечают, что в ночные и утренние часы вероятность появления диких животных на проезжей части возрастает. Водителям рекомендуют быть особенно внимательными при движении по загородным трассам, снижать скорость, следить за дорожными знаками и обочинами, а также не отвлекаться от управления автомобилем. В случае появления животного на дороге специалисты советуют плавно снизить скорость и не пытаться отпугивать его сигналом, поскольку животные часто передвигаются группами.

После столкновения с лосем автомобиль перевернулся
После столкновения с лосем автомобиль перевернулся
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Верхнеуральском районе Челябинской области утром 8 июля водитель автомобиля «Лада Гранта» погиб в результате столкновения с лосем. ДТП произошло на трассе Чебаркуль — Уйское — Сурменевский — Магнитогорск. Об этом сообщило региональное управление Госавтоинспекции в своем официальном telegram-канале.  «69-летний водитель автомобиля „Лада Гранта“, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения, совершил наезд на дикое животное — лося. После он выехал за пределы проезжей части влево и допустил опрокидывание. В результате ДТП водитель автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия, дикое животное погибло», — рассказали в ведомстве. Сотрудники ГИБДД отмечают, что в ночные и утренние часы вероятность появления диких животных на проезжей части возрастает. Водителям рекомендуют быть особенно внимательными при движении по загородным трассам, снижать скорость, следить за дорожными знаками и обочинами, а также не отвлекаться от управления автомобилем. В случае появления животного на дороге специалисты советуют плавно снизить скорость и не пытаться отпугивать его сигналом, поскольку животные часто передвигаются группами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...