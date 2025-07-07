В Верхнеуральском районе Челябинской области утром 8 июля водитель автомобиля «Лада Гранта» погиб в результате столкновения с лосем. ДТП произошло на трассе Чебаркуль — Уйское — Сурменевский — Магнитогорск. Об этом сообщило региональное управление Госавтоинспекции в своем официальном telegram-канале.
«69-летний водитель автомобиля „Лада Гранта“, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения, совершил наезд на дикое животное — лося. После он выехал за пределы проезжей части влево и допустил опрокидывание. В результате ДТП водитель автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия, дикое животное погибло», — рассказали в ведомстве.
Сотрудники ГИБДД отмечают, что в ночные и утренние часы вероятность появления диких животных на проезжей части возрастает. Водителям рекомендуют быть особенно внимательными при движении по загородным трассам, снижать скорость, следить за дорожными знаками и обочинами, а также не отвлекаться от управления автомобилем. В случае появления животного на дороге специалисты советуют плавно снизить скорость и не пытаться отпугивать его сигналом, поскольку животные часто передвигаются группами.
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