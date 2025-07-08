В Хабаровске задержали девушку за поджог релейных шкафов

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В Хабаровском крае девушка совершила преступление по заданию кураторов
В Хабаровском крае девушка совершила преступление по заданию кураторов Фото:

В Хабаровске сотрудники транспортной полиции и УФСБ России по региону задержали 19-летнюю жительницу, подозреваемую в поджоге релейных шкафов. По данным следствия, девушка действовала по указанию неизвестного лица, которое через мессенджер предложило ей 35 тысяч рублей за поджог объектов.

«В результате комплекса оперативно — розыскных мероприятий задержали 19-летнюю жительницу Хабаровского края, подозреваемую в поджоге релейных шкафов. В ходе предварительного следствия установлено, что противоправное деяние девушка совершила по указанию, поступившему от неустановленного куратора через мессенджер», — сказано в опубликованном на сайте МВД сообщении.

Подозреваемая прибыла в район железнодорожных путей станции Красная Речка. Используя бензин с пенопластом, она залила внутрь двух релейных шкафов через вентиляционные отверстия и подожгла их. Каждый свой шаг она снимала на видео и отправляла материалы заказчику.

Следователи Хабаровского линейного управления МВД России возбудили уголовное дело по части 1 статьи 205 УК РФ («Террористический акт»). Суд заключил подозреваемую под стражу. Проводятся расследования для установления личности куратора и возможных соучастников преступления.

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В Хабаровске сотрудники транспортной полиции и УФСБ России по региону задержали 19-летнюю жительницу, подозреваемую в поджоге релейных шкафов. По данным следствия, девушка действовала по указанию неизвестного лица, которое через мессенджер предложило ей 35 тысяч рублей за поджог объектов. «В результате комплекса оперативно — розыскных мероприятий задержали 19-летнюю жительницу Хабаровского края, подозреваемую в поджоге релейных шкафов. В ходе предварительного следствия установлено, что противоправное деяние девушка совершила по указанию, поступившему от неустановленного куратора через мессенджер», — сказано в опубликованном на сайте МВД сообщении. Подозреваемая прибыла в район железнодорожных путей станции Красная Речка. Используя бензин с пенопластом, она залила внутрь двух релейных шкафов через вентиляционные отверстия и подожгла их. Каждый свой шаг она снимала на видео и отправляла материалы заказчику. Следователи Хабаровского линейного управления МВД России возбудили уголовное дело по части 1 статьи 205 УК РФ («Террористический акт»). Суд заключил подозреваемую под стражу. Проводятся расследования для установления личности куратора и возможных соучастников преступления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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