В Госдуме предложили поднять МРОТ в три раза

В Госдуме выступили с предложением увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в три раза, до 60 тысяч рублей. Такая инициатива принадлежит председателю партии «Справедливая Россия — За правду» Сергею Миронову.
«Совершенно очевидно, что МРОТ не может быть на уровне прожиточного минимума. По нашим расчетам, уже сейчас минимальный размер оплаты труда должен быть в три раза выше, чем он есть, — не ниже 60 тыс. рублей», — подчеркнул Миронов. Его цитату приводит ТАСС.
Депутат напомнил, что по поручению президента РФ правительство планирует повысить МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году, что значительно выше нынешних 22,4 тысяч рублей. Однако, по его словам, даже этого показателя недостаточно для современных реалий.
Миронов также выразил мнение о необходимости повышения оплаты труда бюджетников, что, по его словам, повлечет за собой положительные изменения на рынке труда в целом. «Для этого нужно не только повысить производительность труда, но и изменить налоговую систему в стране и повысить доходы бюджета», — заключил председатель партии.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что к 2030 году МРОТ в России должен вырасти до 35 тысяч рублей, а с 1 января 2025 года он уже увеличился до 22,4 тысячи рублей. По данным правительства, темпы роста минимальной зарплаты опережают инфляцию, однако инициаторы нового предложения считают, что этого недостаточно для обеспечения достойного уровня жизни.
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