Украинским педагогам рекомендовали заявлять школьникам о незнании русского языка, чтобы стимулировать использование государственного языка в образовательных учреждениях. Об этом сообщила образовательный омбудсмен страны Надежда Лещик.
«Вы можете отказаться, и сказать, что не понимаете язык, на котором общается ученик на уроке или перерыве. Таким образом оказывать „мягкое“ влияние на школьников», — передает слова Лещик «Страна.ua». Чиновница подчеркнула, что многие ученики избегают общения на украинском языке даже на уроках.
Власти Украины продолжают реализовывать политику поощрения использования украинского языка в школах. Ранее международные организации, в частности представители ООН, критиковали украинский закон «О национальных меньшинствах», который, по их мнению, ограничивает права граждан, говорящих на русском языке. В докладе подчеркивалось, что под действие этого закона попадают не только русскоязычные граждане, но и представители других национальных меньшинств, в том числе армянской и цыганской общин.
Русский язык также запрещают в Латвии. Комитет ООН по правам человека ранее направил латвийской делегации запрос с просьбой объяснить мотивы, стоящие за решением правительства прекратить с 1 января 2026 года трансляцию государственных средств массовой информации на русском языке.
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