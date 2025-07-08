Украинским учителям дали совет, как отучить школьников от русского

В Украине педагогов попросили игнорировать русский язык
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Украинским учителям посоветовали не понимать русский язык, чтобы отучить от него школьников
Украинским учителям посоветовали не понимать русский язык, чтобы отучить от него школьников Фото:

Украинским педагогам рекомендовали заявлять школьникам о незнании русского языка, чтобы стимулировать использование государственного языка в образовательных учреждениях. Об этом сообщила образовательный омбудсмен страны Надежда Лещик.

«Вы можете отказаться, и сказать, что не понимаете язык, на котором общается ученик на уроке или перерыве. Таким образом оказывать „мягкое“ влияние на школьников», — передает слова Лещик «Страна.ua». Чиновница подчеркнула, что многие ученики избегают общения на украинском языке даже на уроках.

Власти Украины продолжают реализовывать политику поощрения использования украинского языка в школах. Ранее международные организации, в частности представители ООН, критиковали украинский закон «О национальных меньшинствах», который, по их мнению, ограничивает права граждан, говорящих на русском языке. В докладе подчеркивалось, что под действие этого закона попадают не только русскоязычные граждане, но и представители других национальных меньшинств, в том числе армянской и цыганской общин.

Русский язык также запрещают в Латвии. Комитет ООН по правам человека ранее направил латвийской делегации запрос с просьбой объяснить мотивы, стоящие за решением правительства прекратить с 1 января 2026 года трансляцию государственных средств массовой информации на русском языке.

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Украинским педагогам рекомендовали заявлять школьникам о незнании русского языка, чтобы стимулировать использование государственного языка в образовательных учреждениях. Об этом сообщила образовательный омбудсмен страны Надежда Лещик. «Вы можете отказаться, и сказать, что не понимаете язык, на котором общается ученик на уроке или перерыве. Таким образом оказывать „мягкое“ влияние на школьников», — передает слова Лещик «Страна.ua». Чиновница подчеркнула, что многие ученики избегают общения на украинском языке даже на уроках. Власти Украины продолжают реализовывать политику поощрения использования украинского языка в школах. Ранее международные организации, в частности представители ООН, критиковали украинский закон «О национальных меньшинствах», который, по их мнению, ограничивает права граждан, говорящих на русском языке. В докладе подчеркивалось, что под действие этого закона попадают не только русскоязычные граждане, но и представители других национальных меньшинств, в том числе армянской и цыганской общин. Русский язык также запрещают в Латвии. Комитет ООН по правам человека ранее направил латвийской делегации запрос с просьбой объяснить мотивы, стоящие за решением правительства прекратить с 1 января 2026 года трансляцию государственных средств массовой информации на русском языке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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