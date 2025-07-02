Запрет русского языка в Латвии дошел до ООН: Комитет по правам человека потребовал объяснений

В ООН попросили Латвию обосновать запрет русского языка в госСМИ
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Комитет ООН по правам человека потребовал у Латвии прояснить момент с запретом вещания госСМИ на русском языке
Комитет ООН по правам человека потребовал у Латвии прояснить момент с запретом вещания госСМИ на русском языке Фото:

Комитет по правам человека ООН обратился к латвийской делегации с запросом разъяснить причины, по которым правительство страны приняло решение о прекращении с 1 января 2026 года вещания государственных СМИ на русском языке. Об этом сказано в опубликованном отчете на сайте ООН.

«Комитету сообщается, что по соображениям национальной безопасности с 1 января 2026 года весь контент государственных СМИ должен быть на латышском языке или на языке Европейского Союза. Эксперт (Ивонн Дондерс — прим. URA.RU) попросила делегацию рассказать, как государство обосновывает запрет русского языка в государственных программах как необходимую и соразмерную меру с точки зрения языковых прав меньшинств, закрепленных в статье 27 пакта. Она поинтересовалась мерами, принятыми для поощрения взаимного уважения между языковыми группами», — говорится в тексте указа, который опубликован на сайте ООН.

Латвийская делегация пояснила, что действующее законодательство предусматривает обязательное дублирование теле- и радиоканалов, вещающих на английском и русском языках, на латышский язык. Однако не устанавливает ограничений в отношении других языков. Согласно предоставленной информации, на сегодняшний день в Латвии на русском языке выходит порядка 82 телевизионных и радиопрограмм, а примерно четверть наиболее популярных печатных изданий также публикуется на русском.

Ранее стало известно, что прибалтийские государства, в числе которых Латвия, заявили о выходе из Оттавской конвенции. Международное соглашение предполагает запрет производства, накопления запаса и применения противопехотных мин. О таком решении страны Балтии заявили ООН, пишет «Царьград».

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Комитет по правам человека ООН обратился к латвийской делегации с запросом разъяснить причины, по которым правительство страны приняло решение о прекращении с 1 января 2026 года вещания государственных СМИ на русском языке. Об этом сказано в опубликованном отчете на сайте ООН. «Комитету сообщается, что по соображениям национальной безопасности с 1 января 2026 года весь контент государственных СМИ должен быть на латышском языке или на языке Европейского Союза. Эксперт (Ивонн Дондерс — прим. URA.RU) попросила делегацию рассказать, как государство обосновывает запрет русского языка в государственных программах как необходимую и соразмерную меру с точки зрения языковых прав меньшинств, закрепленных в статье 27 пакта. Она поинтересовалась мерами, принятыми для поощрения взаимного уважения между языковыми группами», — говорится в тексте указа, который опубликован на сайте ООН. Латвийская делегация пояснила, что действующее законодательство предусматривает обязательное дублирование теле- и радиоканалов, вещающих на английском и русском языках, на латышский язык. Однако не устанавливает ограничений в отношении других языков. Согласно предоставленной информации, на сегодняшний день в Латвии на русском языке выходит порядка 82 телевизионных и радиопрограмм, а примерно четверть наиболее популярных печатных изданий также публикуется на русском. Ранее стало известно, что прибалтийские государства, в числе которых Латвия, заявили о выходе из Оттавской конвенции. Международное соглашение предполагает запрет производства, накопления запаса и применения противопехотных мин. О таком решении страны Балтии заявили ООН, пишет «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
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