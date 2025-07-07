07 июля 2025

Под Челябинском задержат пассажирский поезд из-за схода вагона

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Вагон грузового поезда сошел с рельс (архивное фото)
Вагон грузового поезда сошел с рельс (архивное фото) Фото:

В Челябинской области задержится пассажирский поезд из Нижневартовска до Астрахани из-за схода вагона грузового поезда на станции Тундуш. Об этом сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД).

«8 июля в 8:20 местного времени на станции Тундуш Южно-Уральской железной дороги произошел сход одного порожнего вагона грузового поезда. Прогнозируется незначительная задержка пассажирского поезда №147 „Нижневартовск — Астрахань“», — уточнили в пресс-службе компании.

В пресс-службе ЮУЖД отметили, что жертв и пострадавших в результате схода вагона с рельсов нет. На место инцидента отправлен восстановительный поезд. Обстоятельства случившегося выясняются.

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В Челябинской области задержится пассажирский поезд из Нижневартовска до Астрахани из-за схода вагона грузового поезда на станции Тундуш. Об этом сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД). «8 июля в 8:20 местного времени на станции Тундуш Южно-Уральской железной дороги произошел сход одного порожнего вагона грузового поезда. Прогнозируется незначительная задержка пассажирского поезда №147 „Нижневартовск — Астрахань“», — уточнили в пресс-службе компании. В пресс-службе ЮУЖД отметили, что жертв и пострадавших в результате схода вагона с рельсов нет. На место инцидента отправлен восстановительный поезд. Обстоятельства случившегося выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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