Под Челябинском задержат пассажирский поезд из-за схода вагона

В Челябинской области задержится пассажирский поезд из Нижневартовска до Астрахани из-за схода вагона грузового поезда на станции Тундуш. Об этом сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД).
«8 июля в 8:20 местного времени на станции Тундуш Южно-Уральской железной дороги произошел сход одного порожнего вагона грузового поезда. Прогнозируется незначительная задержка пассажирского поезда №147 „Нижневартовск — Астрахань“», — уточнили в пресс-службе компании.
В пресс-службе ЮУЖД отметили, что жертв и пострадавших в результате схода вагона с рельсов нет. На место инцидента отправлен восстановительный поезд. Обстоятельства случившегося выясняются.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!