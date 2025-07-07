07 июля 2025

Десятки автомобилистов застряли в гигантской пробке у «Екатеринбург-Экспо». Скрин

На развязке ЕКАДа в Екатеринбурге образовалась пробка
© Служба новостей «URA.RU»
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Сейчас пробка наблюдается на развязке ЕКАДа (архивное фото)
Сейчас пробка наблюдается на развязке ЕКАДа (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
«Иннопром — 2025»

8 июля стартовал второй день международной выставки «Иннопром», которая проходит в «Екатеринбург-Экспо». По этой причине на въезде в выставочные павильоны скопилась большая пробка, в нее попал и корреспондент URA.RU.

«А на работу можно проехать?» — интересуются пользователи в сервисе «Яндекс Карты». Затор из автомобилей там обозначается бордовым цветом, что свидетельствует о значительных трудностях на дороге.

Некоторые пассажиры выходят из такси еще на трассе, чтобы успеть к началу сессий. Одна из посетительниц поделилась, что им пришлось простоять в пробке сорок минут, прежде чем удалось попасть в выставочный центр.

С 7 по 10 июля в Екатеринбурге проводится промышленная выставка «Иннопром». В нынешнем году партнером мероприятия стала Саудовская Аравия. URA.RU следит за тем, как проходит второй день, в онлайн-трансляции.

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8 июля стартовал второй день международной выставки « Иннопром» , которая проходит в « Екатеринбург-Экспо» . По этой причине на въезде в выставочные павильоны скопилась большая пробка, в нее попал и корреспондент URA.RU. « А на работу можно проехать?» — интересуются пользователи в сервисе « Яндекс Карты» . Затор из автомобилей там обозначается бордовым цветом, что свидетельствует о значительных трудностях на дороге. Некоторые пассажиры выходят из такси еще на трассе, чтобы успеть к началу сессий. Одна из посетительниц поделилась, что им пришлось простоять в пробке сорок минут, прежде чем удалось попасть в выставочный центр. С 7 по 10 июля в Екатеринбурге проводится промышленная выставка «Иннопром». В нынешнем году партнером мероприятия стала Саудовская Аравия. URA.RU следит за тем, как проходит второй день, в онлайн-трансляции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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