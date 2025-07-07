8 июля стартовал второй день международной выставки «Иннопром», которая проходит в «Екатеринбург-Экспо». По этой причине на въезде в выставочные павильоны скопилась большая пробка, в нее попал и корреспондент URA.RU.
«А на работу можно проехать?» — интересуются пользователи в сервисе «Яндекс Карты». Затор из автомобилей там обозначается бордовым цветом, что свидетельствует о значительных трудностях на дороге.
Некоторые пассажиры выходят из такси еще на трассе, чтобы успеть к началу сессий. Одна из посетительниц поделилась, что им пришлось простоять в пробке сорок минут, прежде чем удалось попасть в выставочный центр.
С 7 по 10 июля в Екатеринбурге проводится промышленная выставка «Иннопром». В нынешнем году партнером мероприятия стала Саудовская Аравия. URA.RU следит за тем, как проходит второй день, в онлайн-трансляции.
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