Мишустин летит в Екатеринбург: онлайн со второго дня «Иннопрома»

В Екатеринбурге стартовал второй день промышленной выставки «Иннопром», на которую съехались представители 60 государств. Темой выставки является «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв». Сегодня — второй день «Иннопрома», на который прибудет премьер-министр РФ Михаил Мишустин. URA.RU в режиме онлайн рассказывает обо всем самом важном и интересном.
09:40 Одним из самых важных посетителей сегодняшнего дня «Иннопрома» станет премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он стал традиционным гостем выставки, всегда с интересом обходит почти все стенды, знакомится с инновациями и масштабными федеральными и региональными проектами. В этом году ожидается, что председателю правительства представят новый минивэн Sollers SP7 от компании «Соллерс».
09:31 «Цены на такси сегодня высокие, как вчера, меняются каждую минуту, то 500, то 900 рублей», — говорит наш корреспондент.
09:28 Постепенно люди начинают стягивать к международному выставочному центру «Екатеринбург-ЭКСПО».
09:16 Сегодня участники смогут посетить сессии, где будут обсуждать инновации в промышленности, цифровое производство, международное сотрудничество, финансы и промышленность, кадровый потенциал, производительность труда, кибербезопасность и другие темы. После 12:00 площадка станет доступна лишь ограниченному количеству лиц — в связи с приездом Мишустина.
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