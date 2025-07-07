07 июля 2025

В Тюмени появилось видео с моментом гибели подростка в ДТП

В Тюмени после ДТП с иномаркой скончался 13-летний мальчик
© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП произошло днем 7 июля
ДТП произошло днем 7 июля Фото:

Видео момента аварии, в которой в Тюмени погиб 13-летний мальчик на питбайке, опубликовали в социальных сетях. На ролике видно, как произошла трагедия.

«Момент вчерашней трагедии, где сбили 13-летнего мальчика, с камер видеонаблюдения», — такой пост выложили в telegram-канале «ЧС Тюмень». ДТП произошло на перекрестке улиц Уездной и Фармана Салманова 7 июля.

Как ранее писало URA.RU, по предварительным данным водитель Infiniti совершил поворот, не убедившись в безопасности маневра. Он не предоставил мальчику преимущество, ребенок умер на месте.

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Видео момента аварии, в которой в Тюмени погиб 13-летний мальчик на питбайке, опубликовали в социальных сетях. На ролике видно, как произошла трагедия. «Момент вчерашней трагедии, где сбили 13-летнего мальчика, с камер видеонаблюдения», — такой пост выложили в telegram-канале «ЧС Тюмень». ДТП произошло на перекрестке улиц Уездной и Фармана Салманова 7 июля. Как ранее писало URA.RU, по предварительным данным водитель Infiniti совершил поворот, не убедившись в безопасности маневра. Он не предоставил мальчику преимущество, ребенок умер на месте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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