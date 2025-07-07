В Тюмени появилось видео с моментом гибели подростка в ДТП

ДТП произошло днем 7 июля
Видео момента аварии, в которой в Тюмени погиб 13-летний мальчик на питбайке, опубликовали в социальных сетях. На ролике видно, как произошла трагедия.
«Момент вчерашней трагедии, где сбили 13-летнего мальчика, с камер видеонаблюдения», — такой пост выложили в telegram-канале «ЧС Тюмень». ДТП произошло на перекрестке улиц Уездной и Фармана Салманова 7 июля.
Как ранее писало URA.RU, по предварительным данным водитель Infiniti совершил поворот, не убедившись в безопасности маневра. Он не предоставил мальчику преимущество, ребенок умер на месте.
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