07 июля 2025

Бывшая жена убитого пермского следователя Середкина добивается его банкротства

© Служба новостей «URA.RU»
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Сумма заявленных кредиторами требований превышает 4,6 млн рублей
Сумма заявленных кредиторами требований превышает 4,6 млн рублей Фото:

В Арбитражный суд Пермского края подано заявление о признании банкротом Евгения Середкина, возглавлявшего следственный отдел СУ СКР по Свердловскому району Перми и убитого год назад. Инициатором обращения выступила его бывшая супруга, действующая в интересах несовершеннолетних детей. 

«За Середкиным числились судебно подтвержденные долги перед отцом, а также банковские кредиты на сумму в несколько миллионов рублей. На данный момент заявление оставлено без движения. По мнению экспертов, в случае признания Середкина банкротом, имущество, перешедшее к наследникам, может быть реализовано для удовлетворения требований кредиторов», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на источники. 

Сумма заявленных кредиторами требований превышает 4,6 млн рублей. Пока что заявление оставлено без движения из-за отсутствия необходимых документов, уточняет издание. 

URA.RU сообщало о том, что Евгений Середкин, занимавший должность начальника следственного отдела по Свердловскому району Перми, был убит 9 сентября 2024 года. Следствие установило, что сожитель экс-супруги Середкина — Алексей Головин нанес ему 81 удар топором на глазах у детей. Мотив — ревность к жене — Елене Головиной. После совершения преступления Головин сдался полиции и полностью признал вину. Суд назначил ему наказание в виде 17 лет колонии строгого режима и обязал выплатить двум детям погибшего по 2,925 млн рублей каждому, а также 2 млн рублей отцу жертвы — Виктору Середкину.

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В Арбитражный суд Пермского края подано заявление о признании банкротом Евгения Середкина, возглавлявшего следственный отдел СУ СКР по Свердловскому району Перми и убитого год назад. Инициатором обращения выступила его бывшая супруга, действующая в интересах несовершеннолетних детей.  «За Середкиным числились судебно подтвержденные долги перед отцом, а также банковские кредиты на сумму в несколько миллионов рублей. На данный момент заявление оставлено без движения. По мнению экспертов, в случае признания Середкина банкротом, имущество, перешедшее к наследникам, может быть реализовано для удовлетворения требований кредиторов», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на источники.  Сумма заявленных кредиторами требований превышает 4,6 млн рублей. Пока что заявление оставлено без движения из-за отсутствия необходимых документов, уточняет издание.  URA.RU сообщало о том, что Евгений Середкин, занимавший должность начальника следственного отдела по Свердловскому району Перми, был убит 9 сентября 2024 года. Следствие установило, что сожитель экс-супруги Середкина — Алексей Головин нанес ему 81 удар топором на глазах у детей. Мотив — ревность к жене — Елене Головиной. После совершения преступления Головин сдался полиции и полностью признал вину. Суд назначил ему наказание в виде 17 лет колонии строгого режима и обязал выплатить двум детям погибшего по 2,925 млн рублей каждому, а также 2 млн рублей отцу жертвы — Виктору Середкину.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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