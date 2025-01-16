16 января 2025

Суд отправил в колонию пермяка, зарубившего топором следователя

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексея Головина отправили в колонию на 17 лет
Алексея Головина отправили в колонию на 17 лет Фото:
новость из сюжета
Пермского следователя зарубили топором в его доме

Пермский краевой суд посадил Алексея Головина на 17 лет. Он признан виновным в том, что зарубил следователя Евгения Середкина топором. Решение судьи Олега Ахматова передает корреспондент URA.RU из зала суда.

«Признать Головина Алексея Владимировича виновным в убийстве с особой жестокостью. Назначить ему наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и ограничения свободы один год», — произнес в зале суда судья Ахматов. Также Головин обязан будет выплатить отцу и детям погибшего по два миллиона рублей и 2,925 млн рублей соответственно.

Убийство следователя Середкина произошло вечером 9 сентября. Головин жил с бывшей женой Середкина, которая собиралась вернуться к экс-супругу. Пенсионер Росгвардии Головин вооружился топором и нанес Середкину более 80 ударов по голове и телу. В это время дети, гостившие у отца, пытались оттащить убийцу от папы. Расправившись со следователем, Головин сам вызвал полицию и дал признательные показания. Во время рассмотрения уголовного дела он пытался пойти воевать на СВО, но Минобороны не стало заключать с ним контракт.

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Пермский краевой суд посадил Алексея Головина на 17 лет. Он признан виновным в том, что зарубил следователя Евгения Середкина топором. Решение судьи Олега Ахматова передает корреспондент URA.RU из зала суда. «Признать Головина Алексея Владимировича виновным в убийстве с особой жестокостью. Назначить ему наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и ограничения свободы один год», — произнес в зале суда судья Ахматов. Также Головин обязан будет выплатить отцу и детям погибшего по два миллиона рублей и 2,925 млн рублей соответственно. Убийство следователя Середкина произошло вечером 9 сентября. Головин жил с бывшей женой Середкина, которая собиралась вернуться к экс-супругу. Пенсионер Росгвардии Головин вооружился топором и нанес Середкину более 80 ударов по голове и телу. В это время дети, гостившие у отца, пытались оттащить убийцу от папы. Расправившись со следователем, Головин сам вызвал полицию и дал признательные показания. Во время рассмотрения уголовного дела он пытался пойти воевать на СВО, но Минобороны не стало заключать с ним контракт.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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