Суд отправил в колонию пермяка, зарубившего топором следователя

Пермский краевой суд посадил Алексея Головина на 17 лет. Он признан виновным в том, что зарубил следователя Евгения Середкина топором. Решение судьи Олега Ахматова передает корреспондент URA.RU из зала суда.
«Признать Головина Алексея Владимировича виновным в убийстве с особой жестокостью. Назначить ему наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и ограничения свободы один год», — произнес в зале суда судья Ахматов. Также Головин обязан будет выплатить отцу и детям погибшего по два миллиона рублей и 2,925 млн рублей соответственно.
Убийство следователя Середкина произошло вечером 9 сентября. Головин жил с бывшей женой Середкина, которая собиралась вернуться к экс-супругу. Пенсионер Росгвардии Головин вооружился топором и нанес Середкину более 80 ударов по голове и телу. В это время дети, гостившие у отца, пытались оттащить убийцу от папы. Расправившись со следователем, Головин сам вызвал полицию и дал признательные показания. Во время рассмотрения уголовного дела он пытался пойти воевать на СВО, но Минобороны не стало заключать с ним контракт.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!