07 июля 2025

Пермяки тратят по два млн рублей в год на бензин для незнакомцев

© Служба новостей «URA.RU»
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В фонде «Дедморозим» подсчитали траты на бензин
В фонде «Дедморозим» подсчитали траты на бензин Фото:

Пермский благотворительный фонд «Дедморозим» каждый год для своей работы по помощи тяжелобольным детям тратит на бензин около двух миллионов рублей. Эти деньги волонтерам предоставляют жертвователи – обычные пермяки, которые переводят в фонд свои средства на постоянной основе.

«Многие подопечные «Дедморозим» не могут сами передвигаться, есть или дышать — их жизнь зависит от медоборудования. Живут они в разных населенных пунктах: от крупных городов до небольших деревень. И нередко единственным шансом на чудо для них становится приезд врачей на дом», — отмечают в фонде. За 2024 год команда «Дедморозим» 3299 раз выезжала к подопечным, преодолев 351 196 километров и потратив 2 187 183 рублей на топливо. Годом ранее расходы на бензин также составили около двух миллионов рублей.

Руководитель отдела финансирования чудес фонда Дарья Пикалова подчеркивает, что эти деньги в основном удается собрать благодаря регулярной, а не разовой поддержке пермяков. Для этого благотворители оформляют «Подписку на чудеса», а с их счета выбранная сумма пожертвования ежемесячно пересылается в копилку «Дедморозим». 

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Пермский благотворительный фонд «Дедморозим» каждый год для своей работы по помощи тяжелобольным детям тратит на бензин около двух миллионов рублей. Эти деньги волонтерам предоставляют жертвователи – обычные пермяки, которые переводят в фонд свои средства на постоянной основе. «Многие подопечные «Дедморозим» не могут сами передвигаться, есть или дышать — их жизнь зависит от медоборудования. Живут они в разных населенных пунктах: от крупных городов до небольших деревень. И нередко единственным шансом на чудо для них становится приезд врачей на дом», — отмечают в фонде. За 2024 год команда «Дедморозим» 3299 раз выезжала к подопечным, преодолев 351 196 километров и потратив 2 187 183 рублей на топливо. Годом ранее расходы на бензин также составили около двух миллионов рублей. Руководитель отдела финансирования чудес фонда Дарья Пикалова подчеркивает, что эти деньги в основном удается собрать благодаря регулярной, а не разовой поддержке пермяков. Для этого благотворители оформляют «Подписку на чудеса», а с их счета выбранная сумма пожертвования ежемесячно пересылается в копилку «Дедморозим». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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