Скончалась заслуженная артистка России, дрессировщица слонов Нина Корнилова

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Скончалась Нина Андреевна Корнилова
Скончалась Нина Андреевна Корнилова Фото:

Скончалась заслуженная артистка России, выдающаяся дрессировщица слонов Нина Андреевна Корнилова, ей было 98 лет. Об этом стало известно из сообщения Большого Московского цирка. 

«С прискорбием сообщаем о кончине выдающейся дрессировщицы слонов, заслуженной артистки России Нины Андреевны Корниловой», — написал Большой Московский Цирк в telegram-канале. Коллектив цирка также принес соболезнования ее близким. 

Нина Андреевна Корнилова родилась 25 декабря 1926 года. С юных лет она окунулась в мир искусства, начав свою карьеру в Ростовском театре оперетты, где с 1943 года работала балериной. Ее жизнь — это пример не только таланта и мастерства, но и неизменной преданности цирковому искусству, которое она передала следующим поколениям своей семьи.

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Скончалась заслуженная артистка России, выдающаяся дрессировщица слонов Нина Андреевна Корнилова, ей было 98 лет. Об этом стало известно из сообщения Большого Московского цирка.  «С прискорбием сообщаем о кончине выдающейся дрессировщицы слонов, заслуженной артистки России Нины Андреевны Корниловой», — написал Большой Московский Цирк в telegram-канале. Коллектив цирка также принес соболезнования ее близким.  Нина Андреевна Корнилова родилась 25 декабря 1926 года. С юных лет она окунулась в мир искусства, начав свою карьеру в Ростовском театре оперетты, где с 1943 года работала балериной. Ее жизнь — это пример не только таланта и мастерства, но и неизменной преданности цирковому искусству, которое она передала следующим поколениям своей семьи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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