Пожарные продолжают проливку на екатеринбургском складе на улице Монтажников (Сортировка). Вход на территорию взят под контроль охраной, передает корреспондент URA.RU.
Огонь охватил здание 7 июля в 19 часов. По словам сотрудника соседнего предприятия, огнеборцы оперативно прибыли на место происшествия. «Было много машин, мигалки, стали тушить сразу», — вспоминает собеседник агентства.
Ущерб оценить сложно, добавил сотрудник склада. «Но жалко владельцев. У кого-то кредит, ипотека, а все сгорело», — заявил он. Скоро к складу должны приехать пожарные дознаватели и эксперты, чтобы установить точную причину случившегося.
В день ЧП расходилась версия о поджоге. Опрошенные корреспондентом сотрудники склада и прилегающих компаний сейчас слабо верят в нее. От склада продолжает тянуться ввысь небольшой дым. Площадь пожара свыше 3500 квадратных метров.
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