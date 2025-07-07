07 июля 2025

«У кого кредит, ипотека»: последствия мощного пожара на складе в Екатеринбурге. Фото

Сотрудники МЧС устраняют последствия пожара на складе в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Спасатели боролись с огнем всю ночь
Спасатели боролись с огнем всю ночь Фото:
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В Екатеринбурге загорелся огромный склад

Пожарные продолжают проливку на екатеринбургском складе на улице Монтажников (Сортировка). Вход на территорию взят под контроль охраной, передает корреспондент URA.RU.

Огонь охватил здание 7 июля в 19 часов. По словам сотрудника соседнего предприятия, огнеборцы оперативно прибыли на место происшествия. «Было много машин, мигалки, стали тушить сразу», — вспоминает собеседник агентства.

Ущерб оценить сложно, добавил сотрудник склада. «Но жалко владельцев. У кого-то кредит, ипотека, а все сгорело», — заявил он. Скоро к складу должны приехать пожарные дознаватели и эксперты, чтобы установить точную причину случившегося.

В день ЧП расходилась версия о поджоге. Опрошенные корреспондентом сотрудники склада и прилегающих компаний сейчас слабо верят в нее. От склада продолжает тянуться ввысь небольшой дым. Площадь пожара свыше 3500 квадратных метров.

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Пожарные продолжают проливку на екатеринбургском складе на улице Монтажников (Сортировка). Вход на территорию взят под контроль охраной, передает корреспондент URA.RU. Огонь охватил здание 7 июля в 19 часов. По словам сотрудника соседнего предприятия, огнеборцы оперативно прибыли на место происшествия. «Было много машин, мигалки, стали тушить сразу», — вспоминает собеседник агентства. Ущерб оценить сложно, добавил сотрудник склада. «Но жалко владельцев. У кого-то кредит, ипотека, а все сгорело», — заявил он. Скоро к складу должны приехать пожарные дознаватели и эксперты, чтобы установить точную причину случившегося. В день ЧП расходилась версия о поджоге. Опрошенные корреспондентом сотрудники склада и прилегающих компаний сейчас слабо верят в нее. От склада продолжает тянуться ввысь небольшой дым. Площадь пожара свыше 3500 квадратных метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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