07 июля 2025

В ХМАО владелица салона красоты осуждена за экстремистское лого

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд оштрафовал югорчанку на тысячу рублей
Суд оштрафовал югорчанку на тысячу рублей Фото:

Радужнинский городской суд вынес приговор владелице салона красоты, которая разместила на двери информацию о своей странице в соцсети Instagram (запрещен в России, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской). Она заплатила штраф в тысячу рублей, сообщается в картотеке суда.

«[Подсудимую] признать виновной в совершении административного правонарушения. Назначить ей наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей», — сообщается в базе данных.

Югорчанку признали виновной в публичной демонстрации запрещенной символики. Ранее в Радужном суд оштрафовал педагога детской школы искусств за аналогичное преступление — он разместил логотип запрещенной соцсети на сайте учреждения.

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Радужнинский городской суд вынес приговор владелице салона красоты, которая разместила на двери информацию о своей странице в соцсети Instagram (запрещен в России, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской). Она заплатила штраф в тысячу рублей, сообщается в картотеке суда. «[Подсудимую] признать виновной в совершении административного правонарушения. Назначить ей наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей», — сообщается в базе данных. Югорчанку признали виновной в публичной демонстрации запрещенной символики. Ранее в Радужном суд оштрафовал педагога детской школы искусств за аналогичное преступление — он разместил логотип запрещенной соцсети на сайте учреждения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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