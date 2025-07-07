В ХМАО владелица салона красоты осуждена за экстремистское лого

Радужнинский городской суд вынес приговор владелице салона красоты, которая разместила на двери информацию о своей странице в соцсети Instagram (запрещен в России, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской). Она заплатила штраф в тысячу рублей, сообщается в картотеке суда.
«[Подсудимую] признать виновной в совершении административного правонарушения. Назначить ей наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей», — сообщается в базе данных.
Югорчанку признали виновной в публичной демонстрации запрещенной символики. Ранее в Радужном суд оштрафовал педагога детской школы искусств за аналогичное преступление — он разместил логотип запрещенной соцсети на сайте учреждения.
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