Мишустин назначил нового главу Росаккредитации

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Мишустин назначил Дмитрия Вольвача руководителем Росаккредитации
Мишустин назначил Дмитрия Вольвача руководителем Росаккредитации Фото:

Дмитрий Вольвач назначен на пост руководителя Федеральной службы по аккредитации. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

«Михаил Мишустин назначил Дмитрия Вольвача руководителем Федеральной службы по аккредитации», — говорится в официальном telegram-канале Правительства РФ. До настоящего времени Росаккредитацию возглавлял Назарий Скрыпник. Он освобожден от занимаемой должности по собственному желанию.

Дмитрий Вольвач родился в 1972 году в Москве. Он обладает обширным образованием: в 1996 году окончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова по специальности «физика», затем в 1998 году завершил обучение в специализированном институте юриспруденции МГУ по специальности «юриспруденция». В 2001 году получил диплом Всероссийской государственной налоговой академии по специальности «финансы и кредит». Является кандидатом юридических наук.

Свою профессиональную деятельность Дмитрий Вольвач начал в 1998 году в межрайонной инспекции Министерства РФ по налогам и сборам №40 по Москве. С 2000 года работал на различных должностях в Министерстве по налогам и сборам, а затем в Федеральной налоговой службе. В 2019–2021 годах занимал пост заместителя руководителя ФНС России. С марта 2021 года Дмитрий Вольвач занимал должность заместителя министра экономического развития Российской Федерации.

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Дмитрий Вольвач назначен на пост руководителя Федеральной службы по аккредитации. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. «Михаил Мишустин назначил Дмитрия Вольвача руководителем Федеральной службы по аккредитации», — говорится в официальном telegram-канале Правительства РФ. До настоящего времени Росаккредитацию возглавлял Назарий Скрыпник. Он освобожден от занимаемой должности по собственному желанию. Дмитрий Вольвач родился в 1972 году в Москве. Он обладает обширным образованием: в 1996 году окончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова по специальности «физика», затем в 1998 году завершил обучение в специализированном институте юриспруденции МГУ по специальности «юриспруденция». В 2001 году получил диплом Всероссийской государственной налоговой академии по специальности «финансы и кредит». Является кандидатом юридических наук. Свою профессиональную деятельность Дмитрий Вольвач начал в 1998 году в межрайонной инспекции Министерства РФ по налогам и сборам №40 по Москве. С 2000 года работал на различных должностях в Министерстве по налогам и сборам, а затем в Федеральной налоговой службе. В 2019–2021 годах занимал пост заместителя руководителя ФНС России. С марта 2021 года Дмитрий Вольвач занимал должность заместителя министра экономического развития Российской Федерации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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