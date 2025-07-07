В ХМАО назвали причину резкого роста спроса на бьюти-услуги

В Ханты-Мансийском автономном округе в июне 2025 года зафиксирован резкий рост спроса на бьюти-услуги. Аналитики сервиса «Авито Услуги» связывают всплеск интереса с подготовкой к летним событиям: свадьбам, выпускным и фестивалям.
«Аналитики „Авито Услуг“ зафиксировали значительный рост спроса на бьюти-услуги в Ханты-Мансийском автономном округе в июне 2025 года. Эксперты связывают это с активизацией горожан в преддверии летних мероприятий — выпускных вечеров, свадебного сезона и городских фестивалей», — сообщили URA.RU аналитики портала «Авито».
Согласно статистике, интерес к макияжу вырос на 11%, средняя цена услуги составила 1663 рубля. Спрос на маникюр и педикюр увеличился на 49% (стоимость — 1007 рублей), услуги по ресницам и бровям подорожали до 1135 рублей на фоне 15-процентного роста интереса.
Ранее URA.RU писало, что в Югре накануне сезона выпускных и свадеб самой востребованной услугой стал макияж. Спрос на эту бьюти-процедуру вырос на треть
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