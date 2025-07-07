07 июля 2025

В ХМАО назвали причину резкого роста спроса на бьюти-услуги

В ХМАО вырос спрос на бьюти-услуги из-за свадеб и выпускных вечеров
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В ХМАО вырос спрос на бьюти-услуги
В ХМАО вырос спрос на бьюти-услуги Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе в июне 2025 года зафиксирован резкий рост спроса на бьюти-услуги. Аналитики сервиса «Авито Услуги» связывают всплеск интереса с подготовкой к летним событиям: свадьбам, выпускным и фестивалям.

«Аналитики „Авито Услуг“ зафиксировали значительный рост спроса на бьюти-услуги в Ханты-Мансийском автономном округе в июне 2025 года. Эксперты связывают это с активизацией горожан в преддверии летних мероприятий — выпускных вечеров, свадебного сезона и городских фестивалей», — сообщили URA.RU аналитики портала «Авито».

Согласно статистике, интерес к макияжу вырос на 11%, средняя цена услуги составила 1663 рубля. Спрос на маникюр и педикюр увеличился на 49% (стоимость — 1007 рублей), услуги по ресницам и бровям подорожали до 1135 рублей на фоне 15-процентного роста интереса.

Ранее URA.RU писало, что в Югре накануне сезона выпускных и свадеб самой востребованной услугой стал макияж. Спрос на эту бьюти-процедуру вырос на треть

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ханты-Мансийском автономном округе в июне 2025 года зафиксирован резкий рост спроса на бьюти-услуги. Аналитики сервиса «Авито Услуги» связывают всплеск интереса с подготовкой к летним событиям: свадьбам, выпускным и фестивалям. «Аналитики „Авито Услуг“ зафиксировали значительный рост спроса на бьюти-услуги в Ханты-Мансийском автономном округе в июне 2025 года. Эксперты связывают это с активизацией горожан в преддверии летних мероприятий — выпускных вечеров, свадебного сезона и городских фестивалей», — сообщили URA.RU аналитики портала «Авито». Согласно статистике, интерес к макияжу вырос на 11%, средняя цена услуги составила 1663 рубля. Спрос на маникюр и педикюр увеличился на 49% (стоимость — 1007 рублей), услуги по ресницам и бровям подорожали до 1135 рублей на фоне 15-процентного роста интереса. Ранее URA.RU писало, что в Югре накануне сезона выпускных и свадеб самой востребованной услугой стал макияж. Спрос на эту бьюти-процедуру вырос на треть
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...