В ХМАО закрыли кафе японской кухни из-за отравления роллами

Суд приостановил деятельность кафе «Суши Хауз» в Нефтеюганске (ХМАО) после отравления посетителей роллами. Роспотребнадзор провел расследование случаев заражения кишечной инфекцией в общепите и нашел нарушения.
«Нефтеюганскими сотрудниками Управления Роспотребнадзора по ХМАО в ходе эпидемиологического расследования заболеваемости острой кишечной инфекцией потребителей роллов, произведенных в „Суши Хауз“, выявлены нарушения обязательных требований. Решением Нефтеюганского районного суда индивидуальный предприниматель признан виновным в совершении административного правонарушения, назначено наказание в виде приостановления деятельности объекта общественного питания на срок 30 (тридцать) суток для устранения нарушений», — сообщил окружной Роспотребнадзор на официальном сайте.
В Нефтеюганске несколько человек отравились после того, как поели роллы из «Суши Хауз». Роспотребнадзор начал проверку и нашел в заведении серьезные нарушения санитарных норм. Там обнаружили испорченные продукты.
Из-за угрозы здоровью посетителей дело направили в суд. Суд признал владельца виновным и приостановил работу «Суши Хауз» на месяц. За это время он должен устранить все нарушения.
Ранее URA.RU писало, что Роспотребнадзор через суд добился закрытия кафе «Itstime» в Советском (ХМАО). Причиной стала антисанитария в заведении, насекомые в цехе, отсутствие медкнижек у работников и другие нарушения.
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