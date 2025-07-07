07 июля 2025

В ХМАО закрыли кафе японской кухни из-за отравления роллами

© Служба новостей «URA.RU»
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Отравились роллами посетители кафе в Нефтеюганске
Отравились роллами посетители кафе в Нефтеюганске Фото:

Суд приостановил деятельность кафе «Суши Хауз» в Нефтеюганске (ХМАО) после отравления посетителей роллами. Роспотребнадзор провел расследование случаев заражения кишечной инфекцией в общепите и нашел нарушения.

«Нефтеюганскими сотрудниками Управления Роспотребнадзора по ХМАО в ходе эпидемиологического расследования заболеваемости острой кишечной инфекцией потребителей роллов, произведенных в „Суши Хауз“, выявлены нарушения обязательных требований. Решением Нефтеюганского районного суда индивидуальный предприниматель признан виновным в совершении административного правонарушения, назначено наказание в виде приостановления деятельности объекта общественного питания на срок 30 (тридцать) суток для устранения нарушений», — сообщил окружной Роспотребнадзор на официальном сайте.

В Нефтеюганске несколько человек отравились после того, как поели роллы из «Суши Хауз». Роспотребнадзор начал проверку и нашел в заведении серьезные нарушения санитарных норм. Там обнаружили испорченные продукты.

Из-за угрозы здоровью посетителей дело направили в суд. Суд признал владельца виновным и приостановил работу «Суши Хауз» на месяц. За это время он должен устранить все нарушения.

Ранее URA.RU писало, что Роспотребнадзор через суд добился закрытия кафе «Itstime» в Советском (ХМАО). Причиной стала антисанитария в заведении, насекомые в цехе, отсутствие медкнижек у работников и другие нарушения.

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Суд приостановил деятельность кафе «Суши Хауз» в Нефтеюганске (ХМАО) после отравления посетителей роллами. Роспотребнадзор провел расследование случаев заражения кишечной инфекцией в общепите и нашел нарушения. «Нефтеюганскими сотрудниками Управления Роспотребнадзора по ХМАО в ходе эпидемиологического расследования заболеваемости острой кишечной инфекцией потребителей роллов, произведенных в „Суши Хауз“, выявлены нарушения обязательных требований. Решением Нефтеюганского районного суда индивидуальный предприниматель признан виновным в совершении административного правонарушения, назначено наказание в виде приостановления деятельности объекта общественного питания на срок 30 (тридцать) суток для устранения нарушений», — сообщил окружной Роспотребнадзор на официальном сайте. В Нефтеюганске несколько человек отравились после того, как поели роллы из «Суши Хауз». Роспотребнадзор начал проверку и нашел в заведении серьезные нарушения санитарных норм. Там обнаружили испорченные продукты. Из-за угрозы здоровью посетителей дело направили в суд. Суд признал владельца виновным и приостановил работу «Суши Хауз» на месяц. За это время он должен устранить все нарушения. Ранее URA.RU писало, что Роспотребнадзор через суд добился закрытия кафе «Itstime» в Советском (ХМАО). Причиной стала антисанитария в заведении, насекомые в цехе, отсутствие медкнижек у работников и другие нарушения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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