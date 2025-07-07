Сколько квартир в Кургане сдают в аренду, где можно заселиться с питомцами. Скрин

Курганцы, имеющие питомцев, столкнулись с проблемами при аренде квартир

08 июля 2025 в 14:09 Размер текста - 17 +

Курганцам с питомцами сложнее найти жилье в аренду Фото: Никита Сабашников © URA.RU В Кургане владельцы домашних питомцев, сталкиваются с проблемой при аренде жилья. Большая часть собственников недвижимого имущества отказывает потенциальным арендаторам. Корреспондент URA.RU проанализировал предложения на одном из популярных сайтов с объявлениями об аренде жилья и выяснил, сколько квартир сдают с пометкой «можно с животными». Среди объявлений нашлось пять однокомнатных квартир, которые предлагаются для аренды на длительный срок. Из них три квартиры расположены в домах Заозерного и одна в Энергетиках. Цены на них варьируются от 15 до 30 тысяч рублей. Почти во всех квартирах косметический ремонт. В одном варианте жилье требует ремонта. Также есть 11 двух-трехкомнатных квартир, в которых можно проживать длительное время с хвостатыми. Такое жилье в аренду можно взять в разной ценовой категории от 15 до 55 тысяч рублей. Жилищные условия отличаются в зависимости от цены. В Кургане сдают 16 квартир, куда можно заехать с животными сайт с объявлениями Для тех, кто хочет, чтобы их питомец вдоволь резвился на свежем воздухе — три объявления с частными домами в черте города. Правда в самом дешевом варианте дома за 15 тысяч рублей удобства будут располагаться на улице. Ранее URA.RU писало, что в Кургане подорожали квартиры на вторичном рынке. Средняя цена жилья во втором квартале увеличилась на 1,4%, достигнув более 88 000 рублей за квадратный метр. За первое полугодие прирост составил 5,3%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане владельцы домашних питомцев, сталкиваются с проблемой при аренде жилья. Большая часть собственников недвижимого имущества отказывает потенциальным арендаторам. Корреспондент URA.RU проанализировал предложения на одном из популярных сайтов с объявлениями об аренде жилья и выяснил, сколько квартир сдают с пометкой «можно с животными». Среди объявлений нашлось пять однокомнатных квартир, которые предлагаются для аренды на длительный срок. Из них три квартиры расположены в домах Заозерного и одна в Энергетиках. Цены на них варьируются от 15 до 30 тысяч рублей. Почти во всех квартирах косметический ремонт. В одном варианте жилье требует ремонта. Также есть 11 двух-трехкомнатных квартир, в которых можно проживать длительное время с хвостатыми. Такое жилье в аренду можно взять в разной ценовой категории от 15 до 55 тысяч рублей. Жилищные условия отличаются в зависимости от цены. Для тех, кто хочет, чтобы их питомец вдоволь резвился на свежем воздухе — три объявления с частными домами в черте города. Правда в самом дешевом варианте дома за 15 тысяч рублей удобства будут располагаться на улице. Ранее URA.RU писало, что в Кургане подорожали квартиры на вторичном рынке. Средняя цена жилья во втором квартале увеличилась на 1,4%, достигнув более 88 000 рублей за квадратный метр. За первое полугодие прирост составил 5,3%.