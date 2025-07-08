В Челябинске сотрудника одной из охранных фирм Андрея Федяева судят по достаточно «экзотичной» статье: его обвиняют по ч.1 ст. 203 УК РФ (превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей). Он напал на посетителя отделения Сбербанка, который помогал своей бабушке с проведением операции. По словам потерпевшего, охранник представлял компанию Delta. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, расследование по делу завершено.
«По факту совершения противоправных деяний сотрудником частого охранного предприятия при исполнении им служебных обязанностей полицейскими Челябинска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 203 УК РФ. Дознанием УМВД России по Челябинску расследование уголовного дела окончено и направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе главка.
Как сообщил URA.RU пострадавший, Федяев напал на него 14 августа 2024 года в отделении Сбербанка на улице Агалакова, 38. По словам молодого человека, он пришел вместе со своей бабушкой, чтобы помочь провести банковскую операцию. К ним подошел охранник, начал общаться на повышенных тонах, после чего без объяснений и оснований заломал руки, заковал в наручники и начал избивать.
URA.RU связалось с адвокатом потерпевшего — Иваном Кораблевым. По его словам, изначально дело хотели квалифицировать по административному составу (побои). Но представленное видео развеяло эти мысли.
По данным прокуратуры Ленинского района Челябинска, Федяев думал, что молодой человек является аферистом. Поэтому и напал. После задержания он раскаялся и признал свою вину. Но, по словам адвоката Кораблева, перед его подзащитным так никто и не извинился.
URA.RU направило запрос в ЧОП «DELTA-системы безопасности». Ответ будет опубликован после получения.
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