07 июля 2025

В Сургуте незнакомцы закидали грязью льва блогера, угодившего в громкий скандал. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В вольере у льва устроили беспорядок
В вольере у льва устроили беспорядок Фото:

В Сургуте незнакомцы закидали грязью вольер льва блогера Амирхана Магомедова, угодившего в крупный скандал. Ранее жители дачного кооператива, где проживает животное, утверждали, что хищник живет в ужасных условиях. В разговоре с URA.RU блогер заявил, что люди специально ухудшают жизнь питомца.

«Вчера две девушки зашли на территорию, проникли без спроса. Они накормили льва свининой, что категорически нельзя делать и бросили через окно какую-то серую смесь. То есть они контактировали со львом без моего присутствия — это могло плохо кончится», — рассказал Магомедов.

Блогер предположил, что незнакомки были в нетрезвом состоянии. Он написал заявление в полицию, а клетка львенка теперь нуждается в тщательной уборке — сейчас там размазана грязь и стоит сильный запах.

В УМВД Югры сообщили агентству, что управление Росприроднадзора и администрация Сургута проводят проверку по жалобам соседей на условия содержания льва. «Часть материалов проверки была передана в полицию по, возможному, жестокому обращению с животными — это 245 статья», — рассказали в ведомстве.

В региональный Росприроднадзор и мэрию Сургута направлены официальные запросы. Ответы на них ожидаются.

Ранее URA.RU писало, что блогер из Сургута показал URA.RU как живет лев, ставший героем скандала. Корреспондент съездил в СНТ «Монтажник», чтобы узнать есть ли повод для беспокойства.

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В Сургуте незнакомцы закидали грязью вольер льва блогера Амирхана Магомедова, угодившего в крупный скандал. Ранее жители дачного кооператива, где проживает животное, утверждали, что хищник живет в ужасных условиях. В разговоре с URA.RU блогер заявил, что люди специально ухудшают жизнь питомца. «Вчера две девушки зашли на территорию, проникли без спроса. Они накормили льва свининой, что категорически нельзя делать и бросили через окно какую-то серую смесь. То есть они контактировали со львом без моего присутствия — это могло плохо кончится», — рассказал Магомедов. Блогер предположил, что незнакомки были в нетрезвом состоянии. Он написал заявление в полицию, а клетка львенка теперь нуждается в тщательной уборке — сейчас там размазана грязь и стоит сильный запах. В УМВД Югры сообщили агентству, что управление Росприроднадзора и администрация Сургута проводят проверку по жалобам соседей на условия содержания льва. «Часть материалов проверки была передана в полицию по, возможному, жестокому обращению с животными — это 245 статья», — рассказали в ведомстве. В региональный Росприроднадзор и мэрию Сургута направлены официальные запросы. Ответы на них ожидаются. Ранее URA.RU писало, что блогер из Сургута показал URA.RU как живет лев, ставший героем скандала. Корреспондент съездил в СНТ «Монтажник», чтобы узнать есть ли повод для беспокойства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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