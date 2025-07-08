«Станет первым региональным аэропортом»: в Кольцово упростят паспортный контроль

В екатеринбургском аэропорту Кольцово установили автоматические кабины для паспортного контроля. Об этом на полях международной выставки «Иннопром» URA.RU рассказал председатель совета директоров УК «Аэропорты регионов» Ринат Халиков.
«Кольцово станет первым региональным аэропортом, использующим автоматические кабины паспортного контроля», — сказал Халиков. Система позволяет автоматически пересекать государственную границу — без участия оператора.
Таким образом, паспортный контроль можно будет пройти менее чем за одну минуту. Для того чтобы воспользоваться сервисом, необходим биометрический загранпаспорт серии 75 и выше, уточнили в аэропорту.
Международная выставка «Иннопром» с 7 по 10 июля проходит в «Екатеринбург-Экспо». За самыми интересными событиями второго дня «Иннопрома» URA.RU следит в онлайн-трансляции.
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