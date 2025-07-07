07 июля 2025

В Тюмени подорожала аренда квартир

В Тюмени аренда квартир за полгода подорожала на 9,2%
© Служба новостей «URA.RU»
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Арендовать квартиру в Тюмени становится все дороже
Арендовать квартиру в Тюмени становится все дороже Фото:

За полгода аренда однокомнатных квартир в Тюмени подорожала на 1,3%,  двухкомнатных — на 4,5%, трехкомнатных — на 9,2%. Такие данные URA.RU предоставили эксперты федерального портала «Мир квартир».

«Тюмень. Стоимость аренды однокомнатной квартиры — 26 944 рубля в месяц. Удорожание за полугодие — 1,3%. Аренда двухкомнатной квартиры — 35 165 рублей в месяц, +4,5% соответственно», — следует из данных аналитиков.

При этом больше всего в цене выросли «трешки». В среднем за их съем нужно отдать 46 442 рубля. Это на 9,2% больше, чем в начале года.

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За полгода аренда однокомнатных квартир в Тюмени подорожала на 1,3%,  двухкомнатных — на 4,5%, трехкомнатных — на 9,2%. Такие данные URA.RU предоставили эксперты федерального портала «Мир квартир». «Тюмень. Стоимость аренды однокомнатной квартиры — 26 944 рубля в месяц. Удорожание за полугодие — 1,3%. Аренда двухкомнатной квартиры — 35 165 рублей в месяц, +4,5% соответственно», — следует из данных аналитиков. При этом больше всего в цене выросли «трешки». В среднем за их съем нужно отдать 46 442 рубля. Это на 9,2% больше, чем в начале года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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