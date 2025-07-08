В Екатеринбурге спасли жизнь уроженке Израиля, которая приехала к жениху. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Операцию проводили врачи ГКБ №14 (архивное фото)
Операцию проводили врачи ГКБ №14 (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге врачи городской клинической больницы №14 спасли жизнь гражданке Израиля Анастасии, которая приехала в уральскую столицу к своему жениху, бойцу спецоперации на Украине Владимиру. Необычная история любви завершилась выездной регистрацией брака прямо в палате после тяжелой операции, рассказали в пресс-службе регионального минздрава.

У Анастасии много лет назад был диагностирован сахарный диабет, который привел к развитию гангрены на ноге после долгого перелета. «Сначала была выполнена ампутация стопы, пораженной гангреной, но организм не справлялся с разрушением тканей. Через несколько дней мы провели вторую операцию и ампутировали ногу выше колена в пределах здоровых тканей. Это позволило предотвратить общий сепсис», — пояснили в ведомстве.

Женщина познакомилась с Владимиром через онлайн-приложение для общения. Несмотря на потерю зрения из-за осложнений диабета, женщина освоила голосовое управление смартфоном и полгода назад начала переписку с будущим супругом. Через полгода общения пара решила пожениться, и Анастасия прилетела в Екатеринбург, где и случилось обострение болезни.

После перенесенной операции молодожены зарегистрировали брак прямо в больнице. Сам Владимир также перенес тяжелые ранения и живет на гемодиализе, однако, по словам медиков, намерен носить супругу на руках.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге врачи городской клинической больницы №14 спасли жизнь гражданке Израиля Анастасии, которая приехала в уральскую столицу к своему жениху, бойцу спецоперации на Украине Владимиру. Необычная история любви завершилась выездной регистрацией брака прямо в палате после тяжелой операции, рассказали в пресс-службе регионального минздрава. У Анастасии много лет назад был диагностирован сахарный диабет, который привел к развитию гангрены на ноге после долгого перелета. «Сначала была выполнена ампутация стопы, пораженной гангреной, но организм не справлялся с разрушением тканей. Через несколько дней мы провели вторую операцию и ампутировали ногу выше колена в пределах здоровых тканей. Это позволило предотвратить общий сепсис», — пояснили в ведомстве. Женщина познакомилась с Владимиром через онлайн-приложение для общения. Несмотря на потерю зрения из-за осложнений диабета, женщина освоила голосовое управление смартфоном и полгода назад начала переписку с будущим супругом. Через полгода общения пара решила пожениться, и Анастасия прилетела в Екатеринбург, где и случилось обострение болезни. После перенесенной операции молодожены зарегистрировали брак прямо в больнице. Сам Владимир также перенес тяжелые ранения и живет на гемодиализе, однако, по словам медиков, намерен носить супругу на руках.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...