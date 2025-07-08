В Екатеринбурге врачи городской клинической больницы №14 спасли жизнь гражданке Израиля Анастасии, которая приехала в уральскую столицу к своему жениху, бойцу спецоперации на Украине Владимиру. Необычная история любви завершилась выездной регистрацией брака прямо в палате после тяжелой операции, рассказали в пресс-службе регионального минздрава.
У Анастасии много лет назад был диагностирован сахарный диабет, который привел к развитию гангрены на ноге после долгого перелета. «Сначала была выполнена ампутация стопы, пораженной гангреной, но организм не справлялся с разрушением тканей. Через несколько дней мы провели вторую операцию и ампутировали ногу выше колена в пределах здоровых тканей. Это позволило предотвратить общий сепсис», — пояснили в ведомстве.
Женщина познакомилась с Владимиром через онлайн-приложение для общения. Несмотря на потерю зрения из-за осложнений диабета, женщина освоила голосовое управление смартфоном и полгода назад начала переписку с будущим супругом. Через полгода общения пара решила пожениться, и Анастасия прилетела в Екатеринбург, где и случилось обострение болезни.
После перенесенной операции молодожены зарегистрировали брак прямо в больнице. Сам Владимир также перенес тяжелые ранения и живет на гемодиализе, однако, по словам медиков, намерен носить супругу на руках.
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