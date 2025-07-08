В МИД РФ раскрыли планы НАТО и ЕС на войну с Россией

НАТО и Европейский союз ведут конкретную подготовку к возможному военному столкновению с Россией. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко по итогам заседания внутрифракционной группы «Единая Россия» в Госдуме.
«По сути, речь шла о войне и мире, о нынешней ситуации в области безопасности, о военных приготовлениях со стороны НАТО и Евросоюза. Они конкретно готовятся к военному столкновению с Российской Федерацией», — сообщил дипломат журналистам, отметив, что обсуждение прошло по линии серьезного стратегического анализа. Заявление передает ТАСС.
По словам Грушко, на встрече также прозвучало общее мнение, что «нужно готовиться к худшему сценарию» и не надеяться на то, что западные планы «не будут реализованы». В этой связи, подчеркнул он, Россия должна «спокойно и последовательно» продолжать укреплять свою безопасность и обороноспособность.
В числе уже предпринятых мер дипломат назвал создание Ленинградского и Московского военных округов, формирование Карельского корпуса, укрепление систем ПВО и береговой обороны, а также подписание соглашения о гарантиях безопасности с Белоруссией. Грушко добавил, что внешнеполитическое ведомство продолжит внимательно следить за действиями Запада и адаптировать свои шаги в ответ на возникающие угрозы.
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