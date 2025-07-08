«Можно дышать»: саудиты высказались о Екатеринбурге

На международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2025, проходящей в Екатеринбурге, представители Саудовской Аравии выразили восхищение городом. Гости отметили не только высокий уровень организации мероприятия, но и чистоту, а также обилие зеленых насаждений в уральской столице. О том, какие впечатления сложились у аравийцев от посещения столицы Урала — в материале агентства.
Представитель министерства промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии в беседе с корреспондентом URA.RU подчеркнул, что Екатеринбург выгодно отличается от городов его страны. «Тут очень хорошо дышится, в отличие от Саудовской Аравии. У нас часто бывают сильные ветра и песчаные бури, из-за чего воздух становится горячим и тяжелым для дыхания. Здесь же много зелени, можно дышать полной грудью», — отметил он.
По словам делегата, его коллеги были приятно удивлены ухоженностью города и вниманием к экологическим вопросам. «У нас за полчаса на машинах оседает столько песка, что можно писать послания на стеклах. Здесь же все чисто, зелено и свежо», — поделился аравиец.
Саудовские гости также высоко оценили дружелюбие местных жителей и атмосферу города. «Наша делегация находится в восторге от природы, людей и той доброжелательной обстановки, которая нас окружает. Даже языковой барьер не мешает нам общаться», — добавил посетитель выставки.
С 7 по 10 июля в Екатеринбурге проводится промышленная выставка «Иннопром». В нынешнем году партнером мероприятия стала Саудовская Аравия. Основные события и самые актуальные новости — в отдельном сюжете URA.RU.
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