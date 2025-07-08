В Тюмени на две недели продлили перекрытие дороги. Схема

В Тюмени перекрытие участка на улице Котовского продлили до 23 июля
© Служба новостей «URA.RU»
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Проезд будет закрыт еще 15 дней
Проезд будет закрыт еще 15 дней Фото:

Перекрытие участка дороги на улице Котовского в Тюмени (у дома №54) продлили на две недели, до 23 июля. Об этом URA.RU сообщили в мэрии города.

«В связи с производственной необходимостью при капитальном ремонте тепловой сети сроки прекращения движения транспорта на дороге в районе дома №54 по Котовского продлеваются до 23 июля», — рассказали в администрации. Ранее открыть участок планировали 8 июля.

Объехать ограничение можно по улицам Одесской, Мельникайте, Республики и 50 лет Октября. Где именно запрещено движение — представлено на схеме.

Ремонт на участке продлится до 23 июля
Ремонт на участке продлится до 23 июля
Фото:

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Перекрытие участка дороги на улице Котовского в Тюмени (у дома №54) продлили на две недели, до 23 июля. Об этом URA.RU сообщили в мэрии города. «В связи с производственной необходимостью при капитальном ремонте тепловой сети сроки прекращения движения транспорта на дороге в районе дома №54 по Котовского продлеваются до 23 июля», — рассказали в администрации. Ранее открыть участок планировали 8 июля. Объехать ограничение можно по улицам Одесской, Мельникайте, Республики и 50 лет Октября. Где именно запрещено движение — представлено на схеме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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