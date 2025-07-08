Проезд будет закрыт еще 15 дней
Перекрытие участка дороги на улице Котовского в Тюмени (у дома №54) продлили на две недели, до 23 июля. Об этом URA.RU сообщили в мэрии города.
«В связи с производственной необходимостью при капитальном ремонте тепловой сети сроки прекращения движения транспорта на дороге в районе дома №54 по Котовского продлеваются до 23 июля», — рассказали в администрации. Ранее открыть участок планировали 8 июля.
Объехать ограничение можно по улицам Одесской, Мельникайте, Республики и 50 лет Октября. Где именно запрещено движение — представлено на схеме.
Ремонт на участке продлится до 23 июля
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