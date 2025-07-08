Депутат Госдумы попросил у будущего министра отменить штрафы для свердловских дальнобойщиков

Депутат ГД Наумов призвал аннулировать штрафы из-за сбоя системы «Платон»
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Станислав Наумов подчеркнул, что решение будет приниматься на федеральном уровне
Станислав Наумов подчеркнул, что решение будет приниматься на федеральном уровне Фото:

Отменить штрафы, связанные со сбоями в системе взимания платы для большегрузов «Платон», попросил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов на встрече с кандидатом на должность министра транспорта страны Андреем Никитиным. Проблема возникла у дальнобойщиков из Нижнего Тагила (Свердловская область). Никитин пообещал помочь.

«По просьбе дальнобойщиков из Нижнего Тагила попросил правительство отменить штрафы, связанные со сбоями в системе „Платон“. В ближайшее время такое решение на федеральном уровне будет принято», — рассказал в своем telegram — канале Наумов.

Также он обратил внимание кандидата в министры на развитие общественного транспорта в Екатеринбурге.  Наумов подчеркнул, что тема поставлена на контроль. По его мнению, нужно делать в городе ставку на высокоскоростные трамваи и вернуться к развитию метро.

В начале февраля 2025 года дальнобойщики юга России обратились к президенту страны Владимиру Путину с просьбой отключить «Платон». Так как система стала работать с ошибками, возможно из-за «глушилок» дронов. Водителям стали приходить штрафы. Сумма при первом нарушении составляет пять тысяч рублей, при втором 10. От перевозчиков тогда поступило свыше трех тысяч обращений.

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Отменить штрафы, связанные со сбоями в системе взимания платы для большегрузов «Платон», попросил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов на встрече с кандидатом на должность министра транспорта страны Андреем Никитиным. Проблема возникла у дальнобойщиков из Нижнего Тагила (Свердловская область). Никитин пообещал помочь. «По просьбе дальнобойщиков из Нижнего Тагила попросил правительство отменить штрафы, связанные со сбоями в системе „Платон“. В ближайшее время такое решение на федеральном уровне будет принято», — рассказал в своем telegram — канале Наумов. Также он обратил внимание кандидата в министры на развитие общественного транспорта в Екатеринбурге.  Наумов подчеркнул, что тема поставлена на контроль. По его мнению, нужно делать в городе ставку на высокоскоростные трамваи и вернуться к развитию метро. В начале февраля 2025 года дальнобойщики юга России обратились к президенту страны Владимиру Путину с просьбой отключить «Платон». Так как система стала работать с ошибками, возможно из-за «глушилок» дронов. Водителям стали приходить штрафы. Сумма при первом нарушении составляет пять тысяч рублей, при втором 10. От перевозчиков тогда поступило свыше трех тысяч обращений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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