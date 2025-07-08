Депутат Госдумы попросил у будущего министра отменить штрафы для свердловских дальнобойщиков

Отменить штрафы, связанные со сбоями в системе взимания платы для большегрузов «Платон», попросил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов на встрече с кандидатом на должность министра транспорта страны Андреем Никитиным. Проблема возникла у дальнобойщиков из Нижнего Тагила (Свердловская область). Никитин пообещал помочь.
«По просьбе дальнобойщиков из Нижнего Тагила попросил правительство отменить штрафы, связанные со сбоями в системе „Платон“. В ближайшее время такое решение на федеральном уровне будет принято», — рассказал в своем telegram — канале Наумов.
Также он обратил внимание кандидата в министры на развитие общественного транспорта в Екатеринбурге. Наумов подчеркнул, что тема поставлена на контроль. По его мнению, нужно делать в городе ставку на высокоскоростные трамваи и вернуться к развитию метро.
В начале февраля 2025 года дальнобойщики юга России обратились к президенту страны Владимиру Путину с просьбой отключить «Платон». Так как система стала работать с ошибками, возможно из-за «глушилок» дронов. Водителям стали приходить штрафы. Сумма при первом нарушении составляет пять тысяч рублей, при втором 10. От перевозчиков тогда поступило свыше трех тысяч обращений.
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