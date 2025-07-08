На рокера из Екатеринбурга, покорившего США, завели дело о дискредитации армии

Нагатинский районный суд завел административный протокол на фронтмена группы Slaughter to Prevail Александра Шиколая (Alex Terrible). Информация об этом появилась в Telegram.
«Его составил центр „Э“ полиции Южного округа Москвы. Причины, по которым музыканта обвинили в дискредитации, неизвестны», — передает telegram-канал «Осторожно новости».
Ранее музыканта задержали во время съемок музыкального клипа в Москве. Вместе с ним, по словам близких, в отдел полиции доставили всю съемочную команду.
Шиколай родом из свердловского поселка Большой Исток. Музыкой он занимался с детства, обучился экстрим-вокалу. После школы стал механиком, работал на производствах. Известность Шиколай получил после того, как завел канал на YouTube, его ролики заметили на Западе, вскоре уралец собрал группу и стал колесить по Европе и Америке. Интервью URA.RU с популярным рокером — в отдельном материале.
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