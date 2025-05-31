31 мая 2025

Mash: музыканта Шиколая задержали во время съемок клипа в Москве

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Солиста дэткор-группы Slaughter to Prevail Александра Шиколая задержали в Москве
Солиста дэткор-группы Slaughter to Prevail Александра Шиколая задержали в Москве Фото:

Солиста дэткор-группы Slaughter to Prevail Александра Шиколая задержали во время съемок музыкального клипа в столице. Вместе с ним, по словам близких, в отдел полиции доставили всю съемочную команду. Об этом сообщают telegram-каналы.

«Солиста известной дэткор-группы Slaughter to Prevail Александра Шиколая задержали во время съемок клипа в Москве. Как рассказало близкое окружение музыканта, вместе с ним в отдел отправили всю команду», — сообщает telegram-канал Mash. 

Slaughter to Prevail была основана в 2014 году Александром Шиколаем и участником группы Acrania. Коллектив активно гастролирует по США, а в октябре 2024 года Шиколай выступал на одной сцене с Мэрилином Мэнсоном. Музыкальная база группы находится во Флориде, и уже через неделю у них запланирован концерт в Америке.

Ранее сообщалось, что в Берлине полиция задержала уличного артиста за исполнение гимна СССР накануне Дня Победы. Инцидент произошел на фоне введенных городскими властями ограничений на советскую и российскую символику 8 и 9 мая возле мемориалов.

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Солиста дэткор-группы Slaughter to Prevail Александра Шиколая задержали во время съемок музыкального клипа в столице. Вместе с ним, по словам близких, в отдел полиции доставили всю съемочную команду. Об этом сообщают telegram-каналы. «Солиста известной дэткор-группы Slaughter to Prevail Александра Шиколая задержали во время съемок клипа в Москве. Как рассказало близкое окружение музыканта, вместе с ним в отдел отправили всю команду», — сообщает telegram-канал Mash.  Slaughter to Prevail была основана в 2014 году Александром Шиколаем и участником группы Acrania. Коллектив активно гастролирует по США, а в октябре 2024 года Шиколай выступал на одной сцене с Мэрилином Мэнсоном. Музыкальная база группы находится во Флориде, и уже через неделю у них запланирован концерт в Америке. Ранее сообщалось, что в Берлине полиция задержала уличного артиста за исполнение гимна СССР накануне Дня Победы. Инцидент произошел на фоне введенных городскими властями ограничений на советскую и российскую символику 8 и 9 мая возле мемориалов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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