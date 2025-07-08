Семейная налоговая выплата появится в России с 2026 года: как рассчитывается, кто получит

С 2026 года в России внедряется новая мера социальной поддержки — семейная налоговая выплата, которая будет доступна для семей с двумя и более детьми. Это нововведение призвано облегчить финансовое бремя родителей и поддержать семьи в условиях растущих расходов на образование, здравоохранение и повседневные нужды. Получение данной выплаты позволит семьям дополнительно получить сумму от 56 тысяч до 189 тысяч рублей в год, в зависимости от количества детей. Подробнее — в материале URA.RU.
Что такое семейная налоговая выплата
Семейная налоговая выплата — это вид государственной помощи, который будет предоставляться семьям с детьми для поддержки их финансового благосостояния. Введение такой выплаты предполагает, что родители или опекуны смогут получать налоговые льготы или прямые выплаты от государства в зависимости от числа детей и уровня дохода. Кроме того, семейные налоговые выплаты вводятся для улучшения условий жизни семей, стимулирования рождаемости и помощи в воспитании детей.
Размер выплаты
Размер предоставляемой выплаты определяется объемом уплаченных налогов и рассчитывается индивидуально для каждой семьи. Максимально допустимый уровень дохода, позволяющий претендовать на данную меру поддержки, устанавливается с учетом региона проживания.
В среднем по России семья, состоящая из четырех человек, сможет претендовать на получение выплаты при совокупном годовом доходе за 2025 год около 1,3 млн рублей. По предварительным расчетам, размер выплаты для семей составит от 56 до 189 тысяч рублей в год. Точная сумма будет зависеть от числа детей и их возраста.
Как рассчитать доход семьи
Чтобы определить право на получение семейной налоговой выплаты, необходимо учитывать среднедушевой доход семьи. Он рассчитывается как общий доход всех членов семьи, деленный на количество членов домохозяйства. Важно, чтобы этот показатель не превышал 1,5 региональных прожиточных минимумов.
Региональный прожиточный минимум устанавливается для каждого субъекта Российской Федерации, и его величина может варьироваться. Определить размер среднедушевого дохода семьи можно по формуле.
Доход членов семьи за календарный год : количество членов семьи : 12
При этом при расчете не будут учитывать доходы тех членов семьи, которые:
- ограничены в родительских правах на этих детей или лишены их;
- находятся на полном обеспечении государства;
- служат по призыву или учатся в военных образовательных организациях, не заключив контракт;
- объявлены в розыск;
- отправлены судом на принудительное лечение;
- пропали без вести или объявлены умершими;
- находятся под стражей или лишены свободы.
Кто может получить выплату
Семейная налоговая выплата будет доступна для родителей, имеющих двоих и более детей. Также налогоплательщик должен обеспечивать финансовую поддержку своим детям и не иметь долгов по алиментам. Важно, чтобы родители соответствовали определенным критериям:
- работающие родители, имеющие двоих и более детей до 18 лет или до 23 лет, если они учатся на очном отделении;
- усыновители, опекуны и попечители, имеющие детей в возрасте до 18 лет и студентов до 23 лет.
Как ее получить
Для получения семейной налоговой выплаты родителям необходимо будет подать заявление в налоговые органы. Потребуется предоставить документы, подтверждающие состав семьи, доходы и соответствие критериям. Специальная информационная система будет упрощать процесс проверки и обработки заявок, а также обеспечит прозрачность и доступность для всех желающих.
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