Трамп пообещал немедленную помощь Зеленскому

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора пообещал главе Украины Владимиру Зеленскому немедленно направить 10 ракет-перехватчиков для комплексов Patriot и помочь с поиском дополнительных каналов поставки вооружений. Об этом сообщили осведомленные источники.
«Трамп пообещал немедленно отправить 10 перехватчиков Patriot — меньше, чем планировалось в приостановленной поставке, — и помочь найти другие способы поставок», — пишет Axios. Издание ссылается на свои источники.
По сведениям портала, накануне беседы с Зеленским Трамп провел переговоры с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Глава ФРГ обратился к Трампу с призывом возобновить поставки ракет-перехватчиков Patriot, которые ранее были заморожены и не дошли до Украины. В ходе диалога Мерц выразил готовность закупить у США дополнительные батареи Patriot для их последующей передачи Украине.
Как уточняет Axios, Трамп предложил Германии вместо новых закупок выделить одну из уже имеющихся у страны батарей Patriot для отправки в Киев, однако стороны не пришли к окончательному соглашению. Переговоры по этому вопросу продолжаются.
Ранее американский лидер Дональд Трамп пообещал украинскому президенту Владимиру Зеленскому предоставить военную помощь в объеме, необходимом Киеву. Трамп заявил, что не несет ответственности за задержку поставок вооружения, и подчеркнул, что США, возможно, потребуется направить на Украину дополнительные вооружения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.