Путин обсудил с главой Росфинмониторинга успехи в борьбе с теневым бизнесом

Благодаря своевременному информированию кредитных организаций, а также внедрению банками соответствующих ограничительных мер, в России удалось предотвратить вывод в теневой сектор 500 миллиардов рублей в 2024 году. Об этом должил президенту России Владимиру Путину директор Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Юрий Чиханчин.
В ходе встречи глава ведомства доложил о результатах и мерах по противодействию различным видам финансовых преступлений, включая коррупцию, финансирование наркоторговли, терроризма, экстремизма и вовлечение граждан в теневые схемы.
«Пятьсот миллиардов рублей не допущено в теневой оборот благодаря оперативному ориентированию кредитных организаций на новые схемы проведения незаконных финансовых операций и предпринятым банками заградительным мерам», — говорится в отчете ведомства на сайте Кремля. В ходе встречи глава ведомства доложил о результатах и мерах по противодействию различным видам финансовых преступлений, включая коррупцию, финансирование наркоторговли, терроризма, экстремизма и вовлечение граждан в теневые схемы.
Согласно докладу Чиханчина, в 2024 году Росфинмониторинг ликвидировал шесть теневых площадок, через которые проходили незаконные финансовые операции на общую сумму порядка 11 миллиардов рублей. В отчете Росфинмониторинга за 2024 год отмечается, что банки стали активнее выявлять и блокировать схемы незаконных финансовых операций.
Особое внимание уделяется качеству информации, которую банки направляют в Росфинмониторинг. За прошедший год количество сообщений о подозрительных операциях в ключевых зонах риска увеличилось в 2,2 раза. Речь идет о случаях, связанных с бюджетной сферой, коррупционными схемами и оборотом наркотиков. Также зафиксирован рост числа банков, информирующих ведомство о выявленных подозрительных операциях — этот показатель увеличился в 1,5 раза по сравнению с предыдущим периодом.
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