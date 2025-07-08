Путин обсудил с главой Росфинмониторинга успехи в борьбе с теневым бизнесом

Банки в России в 2024 году не пустили в теневой оборот 0,5 трлн руб
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Согласно докладу, Росфинмониторинг ликвидировал шесть теневых площадок
Согласно докладу, Росфинмониторинг ликвидировал шесть теневых площадок Фото:

Благодаря своевременному информированию кредитных организаций, а также внедрению банками соответствующих ограничительных мер, в России удалось предотвратить вывод в теневой сектор 500 миллиардов рублей в 2024 году. Об этом должил президенту России Владимиру Путину директор Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Юрий Чиханчин.

В ходе встречи глава ведомства доложил о результатах и мерах по противодействию различным видам финансовых преступлений, включая коррупцию, финансирование наркоторговли, терроризма, экстремизма и вовлечение граждан в теневые схемы.

«Пятьсот миллиардов рублей не допущено в теневой оборот благодаря оперативному ориентированию кредитных организаций на новые схемы проведения незаконных финансовых операций и предпринятым банками заградительным мерам», — говорится в отчете ведомства на сайте Кремля. В ходе встречи глава ведомства доложил о результатах и мерах по противодействию различным видам финансовых преступлений, включая коррупцию, финансирование наркоторговли, терроризма, экстремизма и вовлечение граждан в теневые схемы.

Согласно докладу Чиханчина, в 2024 году Росфинмониторинг ликвидировал шесть теневых площадок, через которые проходили незаконные финансовые операции на общую сумму порядка 11 миллиардов рублей. В отчете Росфинмониторинга за 2024 год отмечается, что банки стали активнее выявлять и блокировать схемы незаконных финансовых операций.

Особое внимание уделяется качеству информации, которую банки направляют в Росфинмониторинг. За прошедший год количество сообщений о подозрительных операциях в ключевых зонах риска увеличилось в 2,2 раза. Речь идет о случаях, связанных с бюджетной сферой, коррупционными схемами и оборотом наркотиков. Также зафиксирован рост числа банков, информирующих ведомство о выявленных подозрительных операциях — этот показатель увеличился в 1,5 раза по сравнению с предыдущим периодом.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Благодаря своевременному информированию кредитных организаций, а также внедрению банками соответствующих ограничительных мер, в России удалось предотвратить вывод в теневой сектор 500 миллиардов рублей в 2024 году. Об этом должил президенту России Владимиру Путину директор Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Юрий Чиханчин. В ходе встречи глава ведомства доложил о результатах и мерах по противодействию различным видам финансовых преступлений, включая коррупцию, финансирование наркоторговли, терроризма, экстремизма и вовлечение граждан в теневые схемы. «Пятьсот миллиардов рублей не допущено в теневой оборот благодаря оперативному ориентированию кредитных организаций на новые схемы проведения незаконных финансовых операций и предпринятым банками заградительным мерам», — говорится в отчете ведомства на сайте Кремля. В ходе встречи глава ведомства доложил о результатах и мерах по противодействию различным видам финансовых преступлений, включая коррупцию, финансирование наркоторговли, терроризма, экстремизма и вовлечение граждан в теневые схемы. Согласно докладу Чиханчина, в 2024 году Росфинмониторинг ликвидировал шесть теневых площадок, через которые проходили незаконные финансовые операции на общую сумму порядка 11 миллиардов рублей. В отчете Росфинмониторинга за 2024 год отмечается, что банки стали активнее выявлять и блокировать схемы незаконных финансовых операций. Особое внимание уделяется качеству информации, которую банки направляют в Росфинмониторинг. За прошедший год количество сообщений о подозрительных операциях в ключевых зонах риска увеличилось в 2,2 раза. Речь идет о случаях, связанных с бюджетной сферой, коррупционными схемами и оборотом наркотиков. Также зафиксирован рост числа банков, информирующих ведомство о выявленных подозрительных операциях — этот показатель увеличился в 1,5 раза по сравнению с предыдущим периодом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...