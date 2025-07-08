Росфинмониторинг за год внес в списки экстремистов более 3000 человек

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Росфинмониторинг в 2024 году внес 3165 физических лиц в перечень террористов и экстремистов
Росфинмониторинг в 2024 году внес 3165 физических лиц в перечень террористов и экстремистов Фото:

В 2024 году Росфинмониторинг включил в перечень террористов и экстремистов более 3,1 тысячи физических лиц и 80 организаций, а также заморозил их активы на сумму 245 миллионов рублей. Об этом говорится в годовом отчете ведомства, опубликованном по итогам прошлого года.

«3165 физических лиц и 80 организаций включено в перечень в 2024 году. Заморожено активов фигурантов перечня на сумму 245 миллионов рублей», — написано в отчете. Текст документа передает РИА Новости.

Решением межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма, в том числе по запросам иностранных государств, заблокированы финансовые активы примерно 1,5 тысячи лиц. Согласно официальному документу Росфинмониторинга, по состоянию на 31 декабря 2024 года в список лиц и организаций, подозреваемых в причастности к экстремистской или террористической деятельности, внесены данные о более чем 16 тысячах граждан и свыше 800 юридических лиц.

Граждане и организации, оказавшиеся в этом реестре, лишены права взаимодействовать со СМИ, распространять информацию в интернете, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах. Также им запрещено пользоваться любыми финансовыми услугами, за исключением операций по уплате налогов, выплате заработной платы и возмещению ущерба.

Ранее Росфинмониторинг сообщил, что в список террористов и экстремистов включены 155 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет. В частности, среди этих лиц значится один подросток в возрасте 14 лет, 23 человека — 15 лет, 46 — 16 лет и 85 — 17 лет, пишет RT. Общее число лиц, внесенных в данный перечень, составляет 17 820 человек.

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В 2024 году Росфинмониторинг включил в перечень террористов и экстремистов более 3,1 тысячи физических лиц и 80 организаций, а также заморозил их активы на сумму 245 миллионов рублей. Об этом говорится в годовом отчете ведомства, опубликованном по итогам прошлого года. «3165 физических лиц и 80 организаций включено в перечень в 2024 году. Заморожено активов фигурантов перечня на сумму 245 миллионов рублей», — написано в отчете. Текст документа передает РИА Новости. Решением межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма, в том числе по запросам иностранных государств, заблокированы финансовые активы примерно 1,5 тысячи лиц. Согласно официальному документу Росфинмониторинга, по состоянию на 31 декабря 2024 года в список лиц и организаций, подозреваемых в причастности к экстремистской или террористической деятельности, внесены данные о более чем 16 тысячах граждан и свыше 800 юридических лиц. Граждане и организации, оказавшиеся в этом реестре, лишены права взаимодействовать со СМИ, распространять информацию в интернете, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах. Также им запрещено пользоваться любыми финансовыми услугами, за исключением операций по уплате налогов, выплате заработной платы и возмещению ущерба. Ранее Росфинмониторинг сообщил, что в список террористов и экстремистов включены 155 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет. В частности, среди этих лиц значится один подросток в возрасте 14 лет, 23 человека — 15 лет, 46 — 16 лет и 85 — 17 лет, пишет RT. Общее число лиц, внесенных в данный перечень, составляет 17 820 человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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