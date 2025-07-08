Никитин получил одобрение Госдумы на должность министра транспорта России

Государственная Дума РФ единогласно утвердила Андрея Никитина на пост министра транспорта России. Его кандидатуру внес председатель правительства Михаил Мишустин в соответствии с Конституцией и федеральным законодательством. Об этом сообщает Госдума.
На сайте Думы говорится, что за Никитина проголосовали 408 депутатов. В ходе пленарного заседания он представил депутатам свою программу основных направлений деятельности министерства. Никитин отметил, что приоритетом остается реализация национальных проектов «Эффективная транспортная система» и «Инфраструктура для жизни». По словам министра, транспортная политика должна учитывать интересы промышленности, грузоотправителей и способствовать развитию экспорта в дружественные страны.
Особое внимание Никитин уделил вопросам комфорта для семей с детьми и ветеранов специальной военной операции. Он подчеркнул, что транспортная инфраструктура должна быть максимально доступной: удобство перемещения, наличие необходимых условий для детей и поддержка ветеранов — важнейшие задачи министерства. Министр отметил необходимость внедрения искусственного интеллекта, цифровых и беспилотных технологий в транспортной отрасли. Он также выделил важность развития системы образования для подготовки квалифицированных специалистов.
Кандидатуру Никитина единогласно поддержал профильный комитет по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, а также все пять парламентских фракций. Назначение Андрея Никитина последовало за трагическими событиями: бывший министр транспорта Роман Старовойт был найден мертвым вскоре после отставки. За год работы Старовойт инициировал цифровизацию министерства и акцентировал внимание на доступности транспорта, а ранее, будучи губернатором Курской области, добился значительных социально-экономических успехов.
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