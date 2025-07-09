В Челябинске для детей устроят мастер-классы, кинопоказы и конные соревнования

На конных соревнованиях научат хоббихорсингу Фото: Сандурская Софья / Агентство «Москва»

В Челябинске в выходные для детей подготовили мастер-классы, праздники под открытым небом, кинопоказы и даже конные соревнования. Юные жители смогут примерить на себя профессии мечты, окунуться в древние славянские традиции и освоить хоббихорсинг. О том, где провести время 12 и 13 июля — в материале URA.RU.

Праздник семьи в парке Тищенко

В 15:00 12 июля у главной сцены парка начнется программа, посвященная Дню семьи, любви и верности. Гостей ждут веселые конкурсы, игры и подарки. Особый подарок — выступление актера Нового художественного театра Александра Майера с программой по рассказам Зощенко «Голубая книга. Деньги». Вход свободный.

Профессия мечты

Дети смогут попробовать себя в роли визажиста Фото: Анна Майорова © URA.RU

В детском пространстве «Максилэнд» 12 июля с 13:00 ребята смогут попробовать себя в роли врачей, полицейских, спасателей, визажистов и даже блогеров. На семи интерактивных станциях детей ждут перевязки «пациентов», расследования, строительство башен и создание модных образов. Стоимость участия — 1100 рублей.

Фестиваль «Агнеру»: путешествие в прошлое

В селе Веселовка под Златоустом 12 июля развернется древний славянский городок, где дети и взрослые окунутся в традиции предков. Участники фестиваля смогут попробовать силы в кузнечном, гончарном деле и научиться ткать. Также на площадке состоится дегустация блюд национальной кухни славянских народов. Вход свободный.

Уличные кинопоказы

«Гиганты Ла-Манша»

Почти каждые выходные в Челябинске в парках проходят бесплатные кинопоказы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

12 июля в 18:00 в парке Тищенко покажут новый мультфильм о приключениях Альфонсо — наследника Дон Кихота, который с друзьями сражается со штормовым монстром. Посещение бесплатное.

«Команда монстров»

В «Саду Победы» 13 июля в 17:30 покажут добрый мультфильм о привидении Элли, которая не любит пугать людей. Вместе с друзьями-монстрами она отправится в город людей, где их ждут невероятные приключения. Вход свободный.

Конные соревнования

На пони-ферме «Пинто Бриз» (Сосновский район) 11—13 июля с 09:00 до 20:00 пройдут захватывающие состязания по выездке и конкуру. Зрителей ждут: хоббихорсинг, «маршрут доверия» и игры с мини-лошадками. Вход свободный.

Азиатская вечеринка

Челябинские дети смогут повеселиться на вечеринке в азиатском стиле Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В «Джунгли Сити» 13 июля в 13:00 превратится в уголок Востока. Билет — 1650 рублей. Он требуется только для ребенка, взрослые проходят бесплатно.

Мастер-класс «Чудо-образ»

13 июля в 15:00 во «Всюду Чудо парк» дети раскрасят носочки, которые станут ярким летним аксессуаром. Стоимость — 1100 рублей.

Выставка кукол о войне

Детский музей 12 июля в 16:00 приглашает на сборные экскурсии по выставке «Мы этой памяти верны», где более 50 авторских кукол передают образы людей эпохи Великой Отечественной войны и довоенного времени. Стоимость — 300 рублей.