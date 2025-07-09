В Челябинске в выходные для детей подготовили мастер-классы, праздники под открытым небом, кинопоказы и даже конные соревнования. Юные жители смогут примерить на себя профессии мечты, окунуться в древние славянские традиции и освоить хоббихорсинг. О том, где провести время 12 и 13 июля — в материале URA.RU.
Праздник семьи в парке Тищенко
В 15:00 12 июля у главной сцены парка начнется программа, посвященная Дню семьи, любви и верности. Гостей ждут веселые конкурсы, игры и подарки. Особый подарок — выступление актера Нового художественного театра Александра Майера с программой по рассказам Зощенко «Голубая книга. Деньги». Вход свободный.
Профессия мечты
В детском пространстве «Максилэнд» 12 июля с 13:00 ребята смогут попробовать себя в роли врачей, полицейских, спасателей, визажистов и даже блогеров. На семи интерактивных станциях детей ждут перевязки «пациентов», расследования, строительство башен и создание модных образов. Стоимость участия — 1100 рублей.
Фестиваль «Агнеру»: путешествие в прошлое
В селе Веселовка под Златоустом 12 июля развернется древний славянский городок, где дети и взрослые окунутся в традиции предков. Участники фестиваля смогут попробовать силы в кузнечном, гончарном деле и научиться ткать. Также на площадке состоится дегустация блюд национальной кухни славянских народов. Вход свободный.
Уличные кинопоказы
«Гиганты Ла-Манша»
12 июля в 18:00 в парке Тищенко покажут новый мультфильм о приключениях Альфонсо — наследника Дон Кихота, который с друзьями сражается со штормовым монстром. Посещение бесплатное.
«Команда монстров»
В «Саду Победы» 13 июля в 17:30 покажут добрый мультфильм о привидении Элли, которая не любит пугать людей. Вместе с друзьями-монстрами она отправится в город людей, где их ждут невероятные приключения. Вход свободный.
Конные соревнования
На пони-ферме «Пинто Бриз» (Сосновский район) 11—13 июля с 09:00 до 20:00 пройдут захватывающие состязания по выездке и конкуру. Зрителей ждут: хоббихорсинг, «маршрут доверия» и игры с мини-лошадками. Вход свободный.
Азиатская вечеринка
В «Джунгли Сити» 13 июля в 13:00 превратится в уголок Востока. Билет — 1650 рублей. Он требуется только для ребенка, взрослые проходят бесплатно.
Мастер-класс «Чудо-образ»
13 июля в 15:00 во «Всюду Чудо парк» дети раскрасят носочки, которые станут ярким летним аксессуаром. Стоимость — 1100 рублей.
Выставка кукол о войне
Детский музей 12 июля в 16:00 приглашает на сборные экскурсии по выставке «Мы этой памяти верны», где более 50 авторских кукол передают образы людей эпохи Великой Отечественной войны и довоенного времени. Стоимость — 300 рублей.
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