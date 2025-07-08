Политолог Рар: жесткие санкции — это «последний выстрел» ЕС в сторону России

Лидеры европейских стран готовят новый пакет «самых жестких» санкций против России, чтобы остановить продвижение российской армии на Украине. Это «последний выстрел» Евросоюза в сторону РФ, сообщил немецкий политолог Александр Рар. Он отметил, что у Евросоюза остаются две основные меры поддержки Киева — поставки вооружения и новые экономические ограничения для Москвы.
«Для поддержки Киева остается две опции: наращивание поставок оружия и санкции против Москвы. Однако стоит учитывать, что у европейцев все меньше и меньше вооружения для передачи Украине. Планируемые рестрикции — „последний выстрел“, который остается в арсенале Евросоюза», — сказал Рар в беседе с деловой газетой «Взгляд».
Политолог также подчеркнул, что Брюссель рассчитывает заручиться поддержкой американского президента Дональда Трампа. При этом эксперт считает, что попытка полной изоляции России приведет к разрушению мировой экономической системы и может обернуться крахом глобализации и институтов, таких как Всемирная торговая организация.
Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что Евросоюз планирует принять в отношении России самые жесткие санкционные меры за последние три года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в ответ на запрос URA.RU, что Москва выработала механизмы противодействия западным санкциям и намерена использовать приобретенные навыки в случае введения новых ограничительных мер.
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