В Перми ресторан сети фаст-фуда оштрафован за работу без водопровода

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Заведение оштрафовано на 10 тысяч рублей за нарушение санитарных требований
Заведение оштрафовано на 10 тысяч рублей за нарушение санитарных требований Фото:

Компания «КФС Пирамида», осуществляющая управление кафе Rostic's, признала свою вину в нарушении санитарно-эпидемиологических норм. Ресторан быстрого питания находится у торгового центра «Спешилов» в Перми. 

«Представители юридического лица согласились с временным приостановлением деятельности. Они уже закрыли заведение», — сообщает Properm.ru из зала Ленинского районного суда.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что по условиям договора аренды компания «Спешилов» была обязана предоставить помещение, подключенное к централизованному водоснабжению. Однако арендатор не был надлежащим образом информирован о том, что качество подаваемой воды не подтверждено соответствующими документами.

Представитель компании КФС пояснил, что в настоящее время ведутся переговоры по вопросу подключения объекта к необходимым сетям, однако данный процесс требует дополнительного времени. Возобновление работы ресторана возможно только после завершения всех работ. 

По результатам рассмотрения дела ООО «КФС Пирамида» было назначено административное взыскание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей за нарушение санитарных требований. Для восстановления деятельности заведения потребуется документальное подтверждение соответствия качества воды установленным нормативам, а также внедрение системы контроля качества.

Ресторан быстрого питания рядом с ТЦ «Спешилов» начал работу в 2022 году. О временной приостановке деятельности заведения по предписанию Роспотребнадзора URA.RU сообщало в начале июля.

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Компания «КФС Пирамида», осуществляющая управление кафе Rostic's, признала свою вину в нарушении санитарно-эпидемиологических норм. Ресторан быстрого питания находится у торгового центра «Спешилов» в Перми.  «Представители юридического лица согласились с временным приостановлением деятельности. Они уже закрыли заведение», — сообщает Properm.ru из зала Ленинского районного суда. В ходе судебного разбирательства было установлено, что по условиям договора аренды компания «Спешилов» была обязана предоставить помещение, подключенное к централизованному водоснабжению. Однако арендатор не был надлежащим образом информирован о том, что качество подаваемой воды не подтверждено соответствующими документами. Представитель компании КФС пояснил, что в настоящее время ведутся переговоры по вопросу подключения объекта к необходимым сетям, однако данный процесс требует дополнительного времени. Возобновление работы ресторана возможно только после завершения всех работ.  По результатам рассмотрения дела ООО «КФС Пирамида» было назначено административное взыскание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей за нарушение санитарных требований. Для восстановления деятельности заведения потребуется документальное подтверждение соответствия качества воды установленным нормативам, а также внедрение системы контроля качества. Ресторан быстрого питания рядом с ТЦ «Спешилов» начал работу в 2022 году. О временной приостановке деятельности заведения по предписанию Роспотребнадзора URA.RU сообщало в начале июля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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