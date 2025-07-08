В Перми ресторан сети фаст-фуда оштрафован за работу без водопровода

Компания «КФС Пирамида», осуществляющая управление кафе Rostic's, признала свою вину в нарушении санитарно-эпидемиологических норм. Ресторан быстрого питания находится у торгового центра «Спешилов» в Перми.
«Представители юридического лица согласились с временным приостановлением деятельности. Они уже закрыли заведение», — сообщает Properm.ru из зала Ленинского районного суда.
В ходе судебного разбирательства было установлено, что по условиям договора аренды компания «Спешилов» была обязана предоставить помещение, подключенное к централизованному водоснабжению. Однако арендатор не был надлежащим образом информирован о том, что качество подаваемой воды не подтверждено соответствующими документами.
Представитель компании КФС пояснил, что в настоящее время ведутся переговоры по вопросу подключения объекта к необходимым сетям, однако данный процесс требует дополнительного времени. Возобновление работы ресторана возможно только после завершения всех работ.
По результатам рассмотрения дела ООО «КФС Пирамида» было назначено административное взыскание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей за нарушение санитарных требований. Для восстановления деятельности заведения потребуется документальное подтверждение соответствия качества воды установленным нормативам, а также внедрение системы контроля качества.
Ресторан быстрого питания рядом с ТЦ «Спешилов» начал работу в 2022 году. О временной приостановке деятельности заведения по предписанию Роспотребнадзора URA.RU сообщало в начале июля.
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