Власти распродадут дачи на турбазе возле челябинского озера

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Недвижимость хотят реализовать на треть дороже кадастровой стоимости
Недвижимость хотят реализовать на треть дороже кадастровой стоимости Фото:

Региональное правительство продаст дачи на турбазе «Миассовое» в Аргаяшском районе Челябинской области. Как следует из постановления за подписью губернатора Алексея Текслера, недвижимость вошла в прогнозный план приватизации.

«Внести в программу приватизации имущества на 2024-2026 годы изменения. Таблицу дополнить пунктами: дом № 1», — отмечено в документе (имеется в распоряжении URA.RU).

На продажу выставят пять объектов на берегу озера Малое Миассово. Строения стоят давно. Их возводили в 1971-1972 годах. Дома одноэтажные, дощатые или деревянные. Согласно кадастровой карте, их размер невелик: от 22 кв метров до 31,1 кв метра. Общая площадь построек составила 140,2 тысячи рублей.

Стоимость квадратного метра рассчитана в диапазоне от 143,02 до 206,58 тысячи рублей. Совокупно кадастровая цена активов чуть превысила 676,15 тысячи рублей. Судя по изменениям, которые власти внесли в план приватизации, реализовать недвижимость они рассчитывают за 940 тысяч рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Региональное правительство продаст дачи на турбазе «Миассовое» в Аргаяшском районе Челябинской области. Как следует из постановления за подписью губернатора Алексея Текслера, недвижимость вошла в прогнозный план приватизации. «Внести в программу приватизации имущества на 2024-2026 годы изменения. Таблицу дополнить пунктами: дом № 1», — отмечено в документе (имеется в распоряжении URA.RU). На продажу выставят пять объектов на берегу озера Малое Миассово. Строения стоят давно. Их возводили в 1971-1972 годах. Дома одноэтажные, дощатые или деревянные. Согласно кадастровой карте, их размер невелик: от 22 кв метров до 31,1 кв метра. Общая площадь построек составила 140,2 тысячи рублей. Стоимость квадратного метра рассчитана в диапазоне от 143,02 до 206,58 тысячи рублей. Совокупно кадастровая цена активов чуть превысила 676,15 тысячи рублей. Судя по изменениям, которые власти внесли в план приватизации, реализовать недвижимость они рассчитывают за 940 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...