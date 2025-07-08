Власти распродадут дачи на турбазе возле челябинского озера

Региональное правительство продаст дачи на турбазе «Миассовое» в Аргаяшском районе Челябинской области. Как следует из постановления за подписью губернатора Алексея Текслера, недвижимость вошла в прогнозный план приватизации.
«Внести в программу приватизации имущества на 2024-2026 годы изменения. Таблицу дополнить пунктами: дом № 1», — отмечено в документе (имеется в распоряжении URA.RU).
На продажу выставят пять объектов на берегу озера Малое Миассово. Строения стоят давно. Их возводили в 1971-1972 годах. Дома одноэтажные, дощатые или деревянные. Согласно кадастровой карте, их размер невелик: от 22 кв метров до 31,1 кв метра. Общая площадь построек составила 140,2 тысячи рублей.
Стоимость квадратного метра рассчитана в диапазоне от 143,02 до 206,58 тысячи рублей. Совокупно кадастровая цена активов чуть превысила 676,15 тысячи рублей. Судя по изменениям, которые власти внесли в план приватизации, реализовать недвижимость они рассчитывают за 940 тысяч рублей.
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