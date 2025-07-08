Пруды с карпами и собственный лес: усадьба размером с деревню продается в Курганской области

В Курганской области продается фамильная усадьба с прудами за 110 миллионов

09 июля 2025 в 09:45 Размер текста - 17 +

Усадьба имеет два пруда, в которых есть караси и карпы Фото: Илья Московец © URA.RU В Курганской области продают самую дорогую фамильную усадьбу с зарыбленными прудами и собственным лесом. Загородная недвижимость находится на месте бывшей деревни Красная Крутиха. Коттедж на территории двух десятков гектаров оценивается в 110 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте с объявлениями. «Фамильная усадьба построена на месте расположения бывшей деревни Красная Крутиха, недалеко от деревни Лихачи Белозерского округа. Общая площадь участка усадьбы около 20 га. Постройки, сад и водоем с дамбами, располагаются на 2 га», — говорится в объявлении на сайте по продаже недвижимости. Самую дорогую усадьбу оценивают в 110 млн рублей сайт с объявлениями На земельном участке расположены шесть домов: хозяйский двухэтажный коттедж, два гостевых дома и помещения для садовника и охраны. На жилой территории сделан ландшафтный дизайн, два водоема зарыблены карасями и карпами. Имеется баня с комнатой отдыха, гараж на три машины с мастерской. Есть взрослые высокие деревья: дубы, сосны, березы, ели. Много разнообразных кустарников и цветов. Ранее URA.RU рассказало, что под Курганом продают коттедж с лифтом, сауной, прудом и бассейном. Владелец загородного дома в поселке Лесной Кетовского округа избавляется от недвижимости из-за переезда в другой регион. Коттедж оценивается в 35 миллионов рублей Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области продают самую дорогую фамильную усадьбу с зарыбленными прудами и собственным лесом. Загородная недвижимость находится на месте бывшей деревни Красная Крутиха. Коттедж на территории двух десятков гектаров оценивается в 110 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте с объявлениями. «Фамильная усадьба построена на месте расположения бывшей деревни Красная Крутиха, недалеко от деревни Лихачи Белозерского округа. Общая площадь участка усадьбы около 20 га. Постройки, сад и водоем с дамбами, располагаются на 2 га», — говорится в объявлении на сайте по продаже недвижимости. На земельном участке расположены шесть домов: хозяйский двухэтажный коттедж, два гостевых дома и помещения для садовника и охраны. На жилой территории сделан ландшафтный дизайн, два водоема зарыблены карасями и карпами. Имеется баня с комнатой отдыха, гараж на три машины с мастерской. Есть взрослые высокие деревья: дубы, сосны, березы, ели. Много разнообразных кустарников и цветов. Ранее URA.RU рассказало, что под Курганом продают коттедж с лифтом, сауной, прудом и бассейном. Владелец загородного дома в поселке Лесной Кетовского округа избавляется от недвижимости из-за переезда в другой регион. Коттедж оценивается в 35 миллионов рублей