08 июля 2025

Пруды с карпами и собственный лес: усадьба размером с деревню продается в Курганской области

В Курганской области продается фамильная усадьба с прудами за 110 миллионов
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Свердловская область , лес, пруд, водоем, юго западный лесопарк, домик в лесу
Усадьба имеет два пруда, в которых есть караси и карпы Фото:

В Курганской области продают самую дорогую фамильную усадьбу с зарыбленными прудами и собственным лесом. Загородная недвижимость находится на месте бывшей деревни Красная Крутиха. Коттедж на территории двух десятков гектаров оценивается в 110 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте с объявлениями.

«Фамильная усадьба построена на месте расположения бывшей деревни Красная Крутиха, недалеко от деревни Лихачи Белозерского округа. Общая площадь участка усадьбы около 20 га. Постройки, сад и водоем с дамбами, располагаются на 2 га», — говорится в объявлении на сайте по продаже недвижимости.

Самую дорогую усадьбу оценивают в 110 млн рублей
Самую дорогую усадьбу оценивают в 110 млн рублей

На земельном участке расположены шесть домов: хозяйский двухэтажный коттедж, два гостевых дома и помещения для садовника и охраны. На жилой территории сделан ландшафтный дизайн, два водоема зарыблены карасями и карпами. Имеется баня с комнатой отдыха, гараж на три машины с мастерской. Есть взрослые высокие деревья: дубы, сосны, березы, ели. Много разнообразных кустарников и цветов.

Ранее URA.RU рассказало, что под Курганом продают коттедж с лифтом, сауной, прудом и бассейном. Владелец загородного дома в поселке Лесной Кетовского округа избавляется от недвижимости из-за переезда в другой регион. Коттедж оценивается в 35 миллионов рублей

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В Курганской области продают самую дорогую фамильную усадьбу с зарыбленными прудами и собственным лесом. Загородная недвижимость находится на месте бывшей деревни Красная Крутиха. Коттедж на территории двух десятков гектаров оценивается в 110 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте с объявлениями. «Фамильная усадьба построена на месте расположения бывшей деревни Красная Крутиха, недалеко от деревни Лихачи Белозерского округа. Общая площадь участка усадьбы около 20 га. Постройки, сад и водоем с дамбами, располагаются на 2 га», — говорится в объявлении на сайте по продаже недвижимости. На земельном участке расположены шесть домов: хозяйский двухэтажный коттедж, два гостевых дома и помещения для садовника и охраны. На жилой территории сделан ландшафтный дизайн, два водоема зарыблены карасями и карпами. Имеется баня с комнатой отдыха, гараж на три машины с мастерской. Есть взрослые высокие деревья: дубы, сосны, березы, ели. Много разнообразных кустарников и цветов. Ранее URA.RU рассказало, что под Курганом продают коттедж с лифтом, сауной, прудом и бассейном. Владелец загородного дома в поселке Лесной Кетовского округа избавляется от недвижимости из-за переезда в другой регион. Коттедж оценивается в 35 миллионов рублей
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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