Скандальный пермский экс-мэр остался без должности, на которую рассчитывал

Экс-мэр пермской Осы, угодивший в скандал, не смог стать директором школы
© Служба новостей «URA.RU»
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Против назначения Алексея Григорьева директором СОШ №4 выступали родители учащихся
Против назначения Алексея Григорьева директором СОШ №4 выступали родители учащихся Фото:

Бывший глава Осинского округа Пермского края Алексей Григорьев, угодивший в скандал, не получит руководящую должность, против которой выступили жители Осы. Речь о его возможном назначении на пост директора школы №4. На сайте учреждения указано, что эту должность сохранила за собой нынешний директор школы Екатерина Соколова.

«Директором МБОУ „СОШ №4“ назначена Соколова Екатерина Михайловна! Мы уверены, что под вашим руководством школа приобретет новые высоты, а атмосфера [в школе] станет еще более дружелюбной и творческой», — сообщается на сайте учреждения. В мае в соцсетях стала распространяться информация о возможном назначении Григорьева на должность директора МБОУ «СОШ №4». Против этого выступили родители учащихся.

Год назад Григорьев угодил в скандал, связанный с его возможным участием в секс-вечеринке. Сам экс-глава Осинского округа появившуюся в Сети информацию назвал клеветой и попыткой помешать его политической карьере. Чиновник заявлял о намерении привлечь клеветников к ответственности.

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Бывший глава Осинского округа Пермского края Алексей Григорьев, угодивший в скандал, не получит руководящую должность, против которой выступили жители Осы. Речь о его возможном назначении на пост директора школы №4. На сайте учреждения указано, что эту должность сохранила за собой нынешний директор школы Екатерина Соколова. «Директором МБОУ „СОШ №4“ назначена Соколова Екатерина Михайловна! Мы уверены, что под вашим руководством школа приобретет новые высоты, а атмосфера [в школе] станет еще более дружелюбной и творческой», — сообщается на сайте учреждения. В мае в соцсетях стала распространяться информация о возможном назначении Григорьева на должность директора МБОУ «СОШ №4». Против этого выступили родители учащихся. Год назад Григорьев угодил в скандал, связанный с его возможным участием в секс-вечеринке. Сам экс-глава Осинского округа появившуюся в Сети информацию назвал клеветой и попыткой помешать его политической карьере. Чиновник заявлял о намерении привлечь клеветников к ответственности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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