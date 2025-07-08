Госэкспертиза одобрила новую смету реконструкции Чусовского моста в Перми

Главгосэкспертиза одобрила обновленную проектно-сметную документацию по реконструкции моста через реку Чусовую. Повторное направление документов на государственную экспертизу было обусловлено необходимостью подтвердить увеличение стоимости строительных материалов. При этом технические параметры проекта остались без изменений.
«На данный момент в рамках реконструкции моста строители уже демонтировали асфальтовое покрытие и гидроизоляционный слой, сняли барьерные ограждения и осветительные опоры. Следующим этапом станет разборка части железобетонных плит основания между первой и пятой опорами. Их распилят и вывезут с использованием подъемного крана для последующей замены новыми конструкциями. Металлическая плита, расположенная между пятой и четырнадцатой опорами, останется на месте, однако будет подвергнута обновлению», — сообщает Business Class со ссылкой на Министерство транспорта Пермского края.
Полное завершение работ по реконструкции Чусовского моста, а также подъездных путей к нему, запланировано к 2027 году. При этом часть мероприятий, направленных на устранение наиболее узких участков, планируется реализовать уже в 2026 году.
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