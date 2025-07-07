В Сургуте появится парк исторического наследия

На месте бывшего рыбокомбината в Сургуте (ХМАО) в этом году планируют открыть парк исторического наследия. Объект станет новым общественным пространством в восточной части города. Об этом сообщил мэр Сургута Максим Слепов на пресс-конференции, где присутствовал корреспондент URA.RU.
«Сейчас практически готово техническое задание. Планируем в этом году открыть парк исторического наследия на месте бывшего рыбокомбината. Он объединит несколько скверов», — рассказал Слепов.
По словам главы города, парк станет точкой притяжения для туристов, прибывающих по реке. Там планируется разместить музейные пространства и зону для проведения уроков краеведения. Экспозиции будут посвящены истории города и культуре коренных народов Севера.
Ранее URA.RU писало, что в Сургуте готовятся к строительству новых дорог. В частности, идет подготовка к строительству трассы, ведущей ко второму мосту через Обь.
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