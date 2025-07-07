07 июля 2025

В Сургуте появится парк исторического наследия

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В Сургуте обустроят новый парк
В Сургуте обустроят новый парк Фото:

На месте бывшего рыбокомбината в Сургуте (ХМАО) в этом году планируют открыть парк исторического наследия. Объект станет новым общественным пространством в восточной части города. Об этом сообщил мэр Сургута Максим Слепов на пресс-конференции, где присутствовал корреспондент URA.RU.

«Сейчас практически готово техническое задание. Планируем в этом году открыть парк исторического наследия на месте бывшего рыбокомбината. Он объединит несколько скверов», — рассказал Слепов.

По словам главы города, парк станет точкой притяжения для туристов, прибывающих по реке. Там планируется разместить музейные пространства и зону для проведения уроков краеведения.  Экспозиции будут посвящены истории города и культуре коренных народов Севера.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте готовятся к строительству новых дорог. В частности, идет подготовка к строительству трассы, ведущей ко второму мосту через Обь.

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На месте бывшего рыбокомбината в Сургуте (ХМАО) в этом году планируют открыть парк исторического наследия. Объект станет новым общественным пространством в восточной части города. Об этом сообщил мэр Сургута Максим Слепов на пресс-конференции, где присутствовал корреспондент URA.RU. «Сейчас практически готово техническое задание. Планируем в этом году открыть парк исторического наследия на месте бывшего рыбокомбината. Он объединит несколько скверов», — рассказал Слепов. По словам главы города, парк станет точкой притяжения для туристов, прибывающих по реке. Там планируется разместить музейные пространства и зону для проведения уроков краеведения.  Экспозиции будут посвящены истории города и культуре коренных народов Севера. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте готовятся к строительству новых дорог. В частности, идет подготовка к строительству трассы, ведущей ко второму мосту через Обь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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